Новинка имеет 4 ядра на базе архитектуры Xe3.

В сети Интернет продолжают появляться результаты тестов предстоящих процессоров Intel Panther Lake — ранее были протестированы старшие модели с мощными iGPU, имеющими до 12 ядер, а сегодня были раскрыты показатели более доступного процессора Core Ultra 7 366H с 4 ядрами на базе архитектуры Xe3, пишет издание Wccftech.

В базе данных Geekbench указано, что процессор Intel Core Ultra 7 366H имеет в общей сложности 16 ядер (4 производительных, 8 эффективных и 4 с ультранизким потреблением) и работает на базовой частоте 2.0 ГГц. Что касается максимальной частоты, то она указана неверно, так как новинка, по имеющимся данным, может разгоняться до 4.8 ГГц. Объём L3-кэша модели составляет 18 МБ.

Источник фото: Wccftech

В тесте Vulkan процессор Core Ultra 7 366H, снабжённый iGPU с 4 ядрами, набрал 22 813 баллов, что больше показателей мобильной Nvidia GeForce GTX 1050 Ti на 4 %. Также модель от Intel обогнала AMD Radeon 840M на 26 %, но отстала от Radeon 860M на 39 %. Впрочем, новинка и не является прямым конкурентом для процессоров, снабжённых Radeon 860M, так как для этого в ассортименте Intel будут присутствовать более производительные модели.