Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Breaking news
Графический процессор в Core Ultra 7 366H показал результат чуть выше GeForce GTX 1050 Ti
Новинка имеет 4 ядра на базе архитектуры Xe3.

В сети Интернет продолжают появляться результаты тестов предстоящих процессоров Intel Panther Lake — ранее были протестированы старшие модели с мощными iGPU, имеющими до 12 ядер, а сегодня были раскрыты показатели более доступного процессора Core Ultra 7 366H с 4 ядрами на базе архитектуры Xe3, пишет издание Wccftech.

В базе данных Geekbench указано, что процессор Intel Core Ultra 7 366H имеет в общей сложности 16 ядер (4 производительных, 8 эффективных и 4 с ультранизким потреблением) и работает на базовой частоте 2.0 ГГц. Что касается максимальной частоты, то она указана неверно, так как новинка, по имеющимся данным, может разгоняться до 4.8 ГГц. Объём L3-кэша модели составляет 18 МБ.

Источник фото: Wccftech

В тесте Vulkan процессор Core Ultra 7 366H, снабжённый iGPU с 4 ядрами, набрал 22 813 баллов, что больше показателей мобильной Nvidia GeForce GTX 1050 Ti на 4 %. Также модель от Intel обогнала AMD Radeon 840M на 26 %, но отстала от Radeon 860M на 39 %. Впрочем, новинка и не является прямым конкурентом для процессоров, снабжённых Radeon 860M, так как для этого в ассортименте Intel будут присутствовать более производительные модели.

#core ultra 7 366h
Источник: wccftech.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новые данные подтвердили прибытие 3I/ATLAS в нашу Солнечную систему гораздо раньше июля 2025 года
+
В MWM предположили, что в России началось производство первой партии истребителей Су-35 для Ирана
+
Впервые в истории МКС все стыковочные узлы станции заняты космическими кораблями
1
Bloomberg: Индия вернулась к закупкам российской нефти после получения новой скидки
+
NVIDIA выпустила первый драйвер серии 590 без поддержки видеокарт Maxwell, Pascal и Volta
+
При разработке Windows 11 ветеран Microsoft предложил использовать стратегию времён Windows XP
8
Portronics выпустила аккумуляторные батареи Lithius Cell форматов AA и AAA с разъемом USB Type-C
+
Samsung завершила разработку чипов стандарта HBM4
+
Бельгия выдвинула условия ЕС по использованию замороженных российских активов
+
В Перу нашли затерянный «город в облаках» — 100 древних построек цивилизации Чачапойя
1
The Financial Times: В НАТО рассматривают возможность упреждающего удара по России
4
Опубликован список наиболее популярных видеокарт и востребованных компонентов игровых ПК в Steam
4
Российские дроны «Герань» оснастили ракетами класса «воздух-воздух»
+
В ВТБ заявили о «ненастоящем» курсе рубля и призвали признать наличие проблемы курсообразования
7
Военный эксперт Коц: новый немецкий танк Leopard 2A8 оказался дороже истребителя Су-35
+
4000-летний кувшин с остатками поминальной трапезы озадачил археологов
+
WSJ: Судан предложил России разместить военную базу у Красного моря в обмен на истребители
+
Недвоичные комплекты ОЗУ продаются ощутимо дешевле стандартных наборов
+
Российские учёные создали компактный плазменный двигатель для малых спутников
+
Подросток из США создал выдерживающую огромный вес фигуру оригами и заинтересовал инженеров
+

Популярные статьи

Как собрать актуальный игровой ПК в декабре 2025 года и не разориться при покупке ОЗУ
18
Краткий обзор трилогии «Dead Space» со взглядом из 2025 года
3
3I/ATLAS — как NASA вычисляет траекторию и возможны ли манипуляции
8
Оплата криптой в магазинах РФ без переплаты по USDT - Пятерочка, OZON, AliExpress с выгодным курсом
6
«Медленные лошади» 5 сезон — все еще держит марку (краткий обзор сериала)
+
Обзор ноутбука-транформера NinKear YBOOK 15
+

Сейчас обсуждают

Cowboy Huggies
02:55
За 4 года использования, ничего не отвалилось. Корсар кстати у меня свистел и трещал, почему? Получается качество БП у корсаров оставляет желать лучшего.
Обзор и тестирование блока питания Deepcool DQ750-M-V2L WH (80 Plus Gold)
Роман Кудлай
01:59
Научите кто-нибудь, его пользоваться скриншотами, ну или на крайний случай, фокусироваться на экране при фотографировании этого самого экрана (даты в углу и общая мыльность навевает ностальгические во...
Почему FreeBSD и Linux непригодны для использования
Сергей Анатолич
01:55
Золотой рубль это не золотая монета. Это виртуальная мера стоимости при которой 1 рубль соответствовал, в то время, 0,222168 граммам чистого золота. Это решение было предпринято после отмены привязки ...
В ВТБ заявили о «ненастоящем» курсе рубля и призвали признать наличие проблемы курсообразования
Kaabar
01:32
Когда они уже нажрутся все эти майнеры и иишники.
Micron полностью закрывает свой суббренд Crucial, выпускавший ОЗУ и SSD для потребительского рынка
32Влад32
00:53
Жадность погубит человечество.
В драйверах NVIDIA 590 для Linux прекращают поддержку видеокарт GeForce GTX 900 и GTX 10
32Влад32
00:53
Жадность погубит человечество.
Обновлённый список совместимых с Windows 11 процессоров Intel выглядит запутанным и неточным
Илья Булавский
00:00
Ryzen 5 3600 решала!
Tom's Hardware назвали топ-5 бюджетных процессоров для сборки игрового ПК в ноябре 2025 года
beastly77
22:54
весь этот трёп есть ничто иное, как подготовка к антиконституционному цифровому рублю
В ВТБ заявили о «ненастоящем» курсе рубля и призвали признать наличие проблемы курсообразования
ark-bak
22:35
Цена. Об этом недостатке речь?
ASUS отзывает свои премиальные видеокарты RTX 5090 ROG MATRIX из-за некоего технического недостатка
Ключи к очку Бернигана
22:21
Этот уродец сбежал с клизмирования.
Почему FreeBSD и Linux непригодны для использования
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter