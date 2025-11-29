Сайт Конференция
Breaking news
Мод для добавления трассировки пути в GTA 4 доступен в виде публичной сборки
Для его работы понадобится мощная видеокарта.

В ожидании выхода продолжения игровой серии Grand theft Auto энтузиасты продолжают работать над модами, улучшающими те или иные аспекты прошлых частей — в частности, моддер xoxor4d сообщил о публичном релизе своего мода GTA 4 RTX Remix Compatibility, заметно улучшающего графическую составляющую игры, пишет издание Wccftech.

Источник фото: Wccftech/MxBenchmark PC/YouTube

Мод добавляет поддержку трассировку пути в GTA 4, благодаря чему игра, выпущенная в 2008 году, выглядит заметно лучше, чем ранее. При этом данная технология требует значительных вычислительных ресурсов, в результате чего даже GeForce RTX 5080 обеспечивает стабильные 60 кадров в секунду только с Frame Generation.

Для повышения производительности моддер подготовил два файла:

  • _LaunchWithProcessorAffinity_2Cores_GTA4.bat выделит два ядра CPU игре, а оставшиеся будут предназначаться Remix; 
  • _LaunchWithProcessorAffinity_Half_GTA4__Half_Remix.bat разделит ядра CPU поровну между игрой и Remix.

Для дополнительного увеличения быстродействия рекомендуется войти в меню настроек при помощи сочетания клавиш Alt+X и изменить качество графики, а также повысить Tree Alpha Cutout, открыв меню CompMod по нажатию F4 и перейдя в Rendering Related Settings на вкладке Game Settings. Кроме того, можно изменить графические настройки непосредственно в самом меню игры.

Моддер предупреждает, что при первом запуске возможны проблемы, тогда как вторая попытка должна быть успешной. Более подробные инструкции доступны по следующей ссылке.

#gta 4
Источник: wccftech.com
