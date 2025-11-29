Компания добилась улучшения показателей CPU

Запуск настольных процессоров Intel Arrow Lake, состоявшийся осенью прошлого года, был воспринят пользователями не слишком благосклонно, что было связано с посредственной производительностью новинок. С тех пор Intel неустанно работала над внесением ряда оптимизаций с целью улучшения быстродействия своих новых моделей, и это дало свои плоды, о чём свидетельствуют свежие тесты Phoronix, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/Intel

Согласно результатам тестов Core Ultra 9 285K в Linux, основанных на целом ряде рабочих нагрузок, Intel за год удалось добиться заметного улучшения показателей — по сравнению с октябрём прошлого года производительность процессора увеличилась в среднем на 9%, а потребление энергии снизилось на 15%.

Источник фото: NotebookCheck/Phoronix

Ранее Intel представила новую технологию Application Performance Optimizations (APO), которая благодаря определённым оптимизациям обеспечивает повышение быстродействия процессоров Arrow Lake в ряде задач — в частности, в играх, как утверждает компания, увеличение производительности может достигать 14-21%.

