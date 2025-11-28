Новинка оснащается чипсетом Exynos 1480

Компания Samsung работает над своим новым смартфоном среднего класса Galaxy A37, который совсем недавно был протестирован в тесте Geekbench, раскрыв своим возможности и ряд характеристик, пишет издание GSMArena.

Samsung Galaxy A36

В однопоточном тесте Geekbench смартфон Samsung Galaxy A37 с модельным номером SM-A376B и чипсетом Exynos 1480, оснащённым четырьмя ядрами, достигающими тактовой частоты 2,75 ГГц, и четырьмя ядрами с частотой 2,05 ГГц, набрал 1158 баллов, а в многопоточном получил 3401 очко, что на 15 и 17% выше по сравнению с показателями модели предшествующего поколения, Galaxy A36.

Источник фото: GSMArena

Версия смартфона, участвовавшего в тесте, имела 6 ГБ оперативной памяти и работала под управлением ОС Android 16. К сожалению, остальные характеристики Samsung Galaxy A37 пока не обнародованы.