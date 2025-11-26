Тесты проводились в Linux-дистрибутиве Bazzite.

В поисках альтернативы ОС Windows всё больше пользователей изучают возможности Linux-дистрибутивов, в том числе в разрезе игр, поэтому эксперты YouTube-канала Gamers Nexus решили тщательно проверить все «подводные камни» данного решения, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: PC Guide

Для этого был установлен Linux-дистрибутив Bazzite, который ранее показывал высокие результаты на фоне Windows в материалах от ряда экспертов. При этом специалисты Gamers Nexus решили не сравнивать Bazzite и Windows, ограничившись тестом ряда моделей видеокарт AMD, Nvidia и Intel только в Linux-дистрибутиве.

В ходе тестов было выявлено, что видеоадаптеры AMD лучше справляются со своими задачами в целом ряде игр, запущенных в Linux, по сравнению с моделями Nvidia. В частности, Radeon RX 9070 XT в разрешении 1080p обогнала GeForce RTX 5080 в таких играх, как Black Myth: Wukong, Dragon's Dogma 2 и Cyberpunk 2077. В Starfield ситуация оказалась ещё интереснее, так как RTX 5090 в 1080p уступила не только RX 9070 XT, но и RX 9070.

Отмечается, что посредственные показатели видеокарт Nvidia, судя по всему, связаны с упором компании на проприетарные драйверы. При этом в ходе тестов в Bazzite эксперты столкнулись с рядом проблем, в том числе с отсутствием поддержки трассировки лучей в Dragon's Dogma 2 и неработоспособностью античит-систем в таких играх, как Battlefield 6 и Call of Duty: Black Ops 7, поэтому для некоторых геймеров Linux всё ещё не подходит.