Рост частоты кадров достигает нескольких десятков процентов.

Несколько дней назад компания Nvidia выпустила патч GeForce Hotfix версии 581.94 на базе драйвера Game Ready 581.80 с целью исправления проблем с производительностью в ряде игр, с которыми пользователи могли столкнуться после инсталляции обновлений Windows 11 за октябрь и ноябрь текущего года. Геймеры, установившие хотфикс от Nvidia, рассказывают о заметном росте fps в ряде игр, пишет издание Tom's Hardware.

Источник фото: Nvidia

В частности, пользователь Sebastian Castellanos сообщает, что патч GeForce Hotfix 581.94 увеличивает средний fps в Assassin’s Creed Shadows на 47 % по сравнению с драйвером версии 581.80. Его поддерживает Daniel Nowak, который говорит о росте частоты кадров в этой же игре на 65 % при переходе с более старой версии драйвера 581.57.

Источник фото: Sebastian Castellanos/X

По словам пользователей, увеличение fps после установки патча также можно ожидать в Star Citizen, Valheim, Rise of the Ronin, Destiny 2 и Titan Quest II, хотя список, судя по всему, должен быть ещё шире.