Компания Microsoft продолжает процесс развёртывания своей новейшей версии ОС Windows 11 25H2, принудительно обновляя ряд систем, пишет издание Windows Latest. Сообщается, что устройства под управлением устаревших версий Windows 11, в том числе 23H2 и старше, редакций Home и Pro будут обновлены до версии 25H2 в автоматическом режиме. Пользователь может отложить процесс обновления на несколько недель, но спустя некоторое время система всё равно обновится.
Источник фото: Neowin
Официальная поддержка Windows 11 23H2 завершилась несколько дней назад, поэтому действия Microsoft вполне логичны, хотя далеко не все клиенты компании, судя по всему, будут в восторге от процесса принудительного обновления. Пользователи Windows 10 могут быть спокойны — по словам Microsoft, обновление до Windows 11 25H2 в этом случае возможно только с согласия клиента, а об установке в автоматическом режиме речи не идёт.