Пользователи могут отложить процесс обновления, но только на несколько недель

Компания Microsoft продолжает процесс развёртывания своей новейшей версии ОС Windows 11 25H2, принудительно обновляя ряд систем, пишет издание Windows Latest. Сообщается, что устройства под управлением устаревших версий Windows 11, в том числе 23H2 и старше, редакций Home и Pro будут обновлены до версии 25H2 в автоматическом режиме. Пользователь может отложить процесс обновления на несколько недель, но спустя некоторое время система всё равно обновится.

Официальная поддержка Windows 11 23H2 завершилась несколько дней назад, поэтому действия Microsoft вполне логичны, хотя далеко не все клиенты компании, судя по всему, будут в восторге от процесса принудительного обновления. Пользователи Windows 10 могут быть спокойны — по словам Microsoft, обновление до Windows 11 25H2 в этом случае возможно только с согласия клиента, а об установке в автоматическом режиме речи не идёт.