Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Breaking news
Microsoft принудительно обновляет некоторые системы до Windows 11 25H2
Пользователи могут отложить процесс обновления, но только на несколько недель

Компания Microsoft продолжает процесс развёртывания своей новейшей версии ОС Windows 11 25H2, принудительно обновляя ряд систем, пишет издание Windows Latest. Сообщается, что устройства под управлением устаревших версий Windows 11, в том числе 23H2 и старше, редакций Home и Pro будут обновлены до версии 25H2 в автоматическом режиме. Пользователь может отложить процесс обновления на несколько недель, но спустя некоторое время система всё равно обновится.

Источник фото: Neowin

Официальная поддержка Windows 11 23H2 завершилась несколько дней назад, поэтому действия Microsoft вполне логичны, хотя далеко не все клиенты компании, судя по всему, будут в восторге от процесса принудительного обновления. Пользователи Windows 10 могут быть спокойны — по словам Microsoft, обновление до Windows 11 25H2 в этом случае возможно только с согласия клиента, а об установке в автоматическом режиме речи не идёт.

#microsoft #windows 11 25h2
Источник: windowslatest.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Целевые санкции могут существенно затормозить производство российских истребителей
3
Ржавая Lada Niva Sport за 1,7 млн рублей удивила посетителей автосалона
17
Раскрыты спецификации процессоров Intel Core Ultra 290K, 270K и 250K Plus
10
Россия строит компактный термоядерный реактор ТРТ со сверхпроводниками
+
Mitsubishi готовит стратегические изменения для рынка США
+
С корпуса iPhone 17 Pro Max начала стираться краска после очистки обычной влажной салфеткой
+
NVIDIA разыгрывает видеокарту GeForce RTX 5090 DOOM: The Dark Ages
+
Разработчика процессоров для боевой авиации «Элвис» оштрафовали на 50 млн рублей
+
В Польше назвали коррупцию на Украине сдерживающим фактором оказания европейской помощи
3
Microsoft заблокировала способ обходной активации Windows KMS38
+
В ходе строительства железнодорожного туннеля в Швеции обнаружены шесть средневековых кораблей
+
В Минске строится рекордный по высоте и этажности небоскрёб Беларуси
+
Пентагон создает маркетплейс оборудования борьбы с беспилотниками
+
Hardware Unvoxed сравнили все поколения видеокарт Nvidia GeForce RTX XX70 в семи актуальных играх
1
ДНК-анализ помог раскрыть убийство венгерского герцога спустя 750 лет
+
NASA на следующей неделе предоставит снимки межзвёздного объекта 3I/ATLAS с камеры HiRISE
1
Польша и Эстония планируют ежегодно производить до 10 тысяч ракет-перехватчиков Mark 1
2
Эксперты предупреждают, что злоумышленники воспользуются новым законом об «охлаждении» SIM-карт
2
В Беларуси планируют построить третий энергоблок первой в стране атомной электростанции
10
Россия завершает подготовку к запуску новой ракеты «Союз-5»
+

Популярные статьи

Анонс Steam Machine поставил жирный крест на консолях Xbox Magnus
32
Краткий обзор первого сезона сериала «Институт»
2
Обзор проектора Wanbo Projector X5 Pro с функциями Smart TV
3
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 3)
38
S3 Trio3D/2X и попытка в 3D ускорение, а не замедление
31
Автоэксперты протестировали обновленную Tesla Model Y 2025 года и отметили её плюсы и минусы
+
«Поезд на Юму», «Быстрый и мертвый», «Аппалуза»: краткий обзор вестернов
1
О паре сервисов для оплаты криптой в магазинах РФ по СБП
+

Сейчас обсуждают

Главврач ПНД "Три кукушки",где клизмируют 9579235472(ak Bernigan) и Чимбала
01:12
Да это опущенный хохол наплевать на него
S3 Trio3D/2X и попытка в 3D ускорение, а не замедление
Главврач ПНД "Три кукушки",где клизмируют 9579235472(ak Bernigan) и Чимбала
01:04
Шизофреник Берниган решил сменить ник на Главврач -ну у психов такое часто бывает ,они себя чу4вствуют врачами ,хотя и пациенты Суть в том ,что Главврач ПНД тут я один а ты просто клоун клизмированны...
Анонс Steam Machine поставил жирный крест на консолях Xbox Magnus
VRoman
00:39
Насыпали мелких ядер для свидетелей пользы от них, и всё...
Раскрыты спецификации процессоров Intel Core Ultra 290K, 270K и 250K Plus
Главврач ПНД "Три кукушки",где клизмируют 9579235472(ak Bernigan) и Чимбала
00:34
Все может быть Сидел известный псих да
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 3)
Главврач ПНД "Три кукушки",где клизмируют 9579235472(ak Bernigan) и Чимбала
00:31
да что я могу сказать -он и ранее любил всякое такое ,сейчас в бегах
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 3)
elektrokat
23:40
Не знаю, чему ты удивляешься, их было как грязи. Вот фото этого дерьма, валяется в гараже, даже не поленился откопать. Я уже не помню что да как там было, но помню, что МП сдохла (Slot 1, Pentium III....
S3 Trio3D/2X и попытка в 3D ускорение, а не замедление
Борис Игнашин
23:27
Нытье ради нытья. Обслужить врм и видяху не сложно. Проц заменить, хотя я подозреваю, что кривые руки тому виной. БП странноват.
Почему я хочу сменить свой игровой ПК целиком, а не делать его поэтапный апгрейд
Борис Игнашин
23:24
Смешные, у вас или сокет грязный, или ноги, а вы фигней страдаете. Даже если это проц, то новыйскопейки стоит, смысл терпеть?
Почему я хочу сменить свой игровой ПК целиком, а не делать его поэтапный апгрейд
Павел Кандеев
23:20
У этого дятла что тогда была рукожопная сборка что сейчас такая-же только платы другие
Почему я хочу сменить свой игровой ПК целиком, а не делать его поэтапный апгрейд
Den Fed
23:04
Это было очевидно изначально ...что прошивки делу не помогут.
Эпоха шести ядер подходит к концу — выбираем мощный процессор для игрового ПК на долгий срок
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter