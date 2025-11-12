Апдейт устраняет ошибки в процессе регистрации в ESU

Несколько дней назад стало известно, что некоторые пользователи Windows 10 до сих пор не могут зарегистрироваться в Программе расширенных обновлений безопасности (ESU) из-за ряда ошибок, что заставило Microsoft выпустить апдейт, устраняющий данную проблему, пишет издание Windows Latest.

Источник фото: ExtremeTech/Microsoft

Сообщается, что патч KB5071959 для Windows 10 исправляет ошибки, которые препятствовали процессу регистрации в Программе расширенных обновлений безопасности. Microsoft отмечает, что для получения ноябрьского апдейта для Windows 10 необходимо обязательно зарегистрироваться в ESU, поэтому пользователям, которые не могут этого сделать из-за ошибок, настоятельно рекомендуется установить патч KB5071959.

Обновление является внеочередным и распространяется на все ПК и ноутбуки под управлением Windows 10, владельцы которых до сих пор не зарегистрировались в ESU. В том случае, если регистрация прошла успешно, устанавливать патч не требуется.