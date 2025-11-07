Пользующаяся высоким спросом видеокарта может исчезнуть из продажи.

Рост стоимости чипов DRAM может стать причиной дефицита модели среднего класса GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ, что следует из сообщения информатора Zed__Wang, пишет издание Wccftech.

Источник фото: Wccftech

Утверждается, что GeForce RTX 5060 Ti, оснащённая 2-ГБ чипами GDDR7 общей ёмкостью 16 ГБ, в ближайшее время станет дефицитной. Информатор не сообщает о причинах данного события, но ссылается на статью о заметном повышении цен на чипы DRAM и сокращение их запасов. Таким образом, рост ценников не только обычных модулей ОЗУ DDR4 и DDR5, но и чипов GDDR7, судя по всему, негативно повлияет и на доступность видеокарт среднего ценового сегмента.

Интересно, что о дефиците других моделей видеокарт информатор не сообщает, что журналисты издания связали с большой популярностью GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ, тогда как другие видеоадаптеры серии RTX 50, судя по всему, пользуются меньшим спросом. Отмечается, что данная информация ещё ждёт своего подтверждения.