Рост стоимости чипов DRAM может стать причиной дефицита модели среднего класса GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ, что следует из сообщения информатора Zed__Wang, пишет издание Wccftech.
Источник фото: Wccftech
Утверждается, что GeForce RTX 5060 Ti, оснащённая 2-ГБ чипами GDDR7 общей ёмкостью 16 ГБ, в ближайшее время станет дефицитной. Информатор не сообщает о причинах данного события, но ссылается на статью о заметном повышении цен на чипы DRAM и сокращение их запасов. Таким образом, рост ценников не только обычных модулей ОЗУ DDR4 и DDR5, но и чипов GDDR7, судя по всему, негативно повлияет и на доступность видеокарт среднего ценового сегмента.
Интересно, что о дефиците других моделей видеокарт информатор не сообщает, что журналисты издания связали с большой популярностью GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ, тогда как другие видеоадаптеры серии RTX 50, судя по всему, пользуются меньшим спросом. Отмечается, что данная информация ещё ждёт своего подтверждения.