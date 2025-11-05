Именно поэтому важно хранить ключ BitLocker.

Обновление безопасности за октябрь текущего года для Windows 10 22H2, Windows 11 24H2 и Windows 11 25H2 содержит ошибку, результатом которой является запуск режима восстановления BitLocker без каких-либо причин, что совсем недавно подтвердила компания Microsoft, пишет издание Neowin.

Источник фото: Neowin

Сообщается, что данной ошибке подвержены преимущественно процессоры Intel с функцией Modern Standby, позволяющей быстро выходить из спящего режима, в процессе которого система может получать ряд необходимых данных и фоновых обновлений. Отмечается, что подобные функции не должны запускать режим восстановления BitLocker, но по неизвестным причинам сейчас это происходит.

Интересно, что похожая неполадка наблюдалась несколько месяцев назад и вызвала у ряда пользователей определённые проблемы с доступом к зашифрованным данным. Именно поэтому рекомендуется хранить ключ BitLocker в безопасном месте, чтобы не потерять доступ к важной информации. Не стоит забывать, что свежие версии Windows шифруют данные при помощи BitLocker по умолчанию.

В настоящее время Microsoft работает над изучением ситуации и дальнейшим устранением проблемы. При возникновении ошибки в качестве временного решения рекомендуется или откатить изменения, или просто ввести ключ BitLocker при запуске режима восстановления.