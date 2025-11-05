Судя по всему, компания решила сделать исключение из правил.

В связи с тем, что видеокарта Nvidia GeForce RTX 5090 представляет собой достаточно сложную конструкцию, попытки её разобрать могут привести к поломке, что и произошло с незадачливым владельцем модели Founders Edition. К счастью, удача оказалась на стороне пользователя, о чём пишет издание Tom's Hardware.

Источник фото: Nvidia

Сообщается, что в процессе установки системы жидкостного охлаждения пользователь разобрал свою видеокарту GeForce RTX 5090 Founders Edition, но нечаянно повредил парочку контактов на плате PCIe, взаимодействующей с основным модулем, в результате чего она вышла из строя.

Раздосадованный пользователь испробовал несколько вариантов для ремонта, но они не увенчались успехом. После этого было принято решение обратиться напрямую к Nvidia, чтобы узнать, продаёт ли компания детали на замену, в частности платы. Производитель ответил, что таких услуг не оказывает, но владельцу видеоадаптера повезло, так как компания согласилась бесплатно заменить видеокарту.

Отмечается, что зачастую в случае разборки видеокарты гарантия аннулируется, поэтому в данном случае Nvidia нарушила своё правило, а удачливый пользователь получил новую видеокарту. Остальным владельцам GeForce RTX 5090 Founders Edition рекомендуется не разбирать свои видеоадаптеры, чтобы не столкнуться с проблемами.