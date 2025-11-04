Кроме того, чип от Samsung превзошёл Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5

Южнокорейский производитель Samsung продолжает испытывать свой новейший 2-нм чипсет Exynos 2600, который в процессе тестов достигает высоких результатов, о чём свидетельствует утечка от информатора lafaiel, пишет издание Wccftech.

Источник фото: NotebookCheck/Samsung

Сообщается, что в бенчмарке Geekbench 6 инженерный экземпляр Exynos 2600, оснащённый одним ядром с тактовой частотой 4.2 ГГц, тремя ядрами, работающими на частоте 3.56 ГГц, и шестью ядрами с частотой 2.76 ГГц, достиг результата 4217 баллов в одноядерном режиме и 13 482 очка в многоядерном.

Источник фото: Wccftech

Это позволило SoC от Samsung обогнать флагманский чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 на 10 % в одноядерном тесте и на 9 % в многоядерном, тогда как преимущество над чипом Apple A19 Pro, которым оснащаются модели iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max, составило 8 и 34 % соответственно.

Свежие утечки указывают на то, что Exynos 2600 дебютирует совместно с новейшей линейкой Galaxy S26 в феврале следующего года.