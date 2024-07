Бета-тестирование обновления должно начаться в ближайшие дни или недели.

Предстоящее обновление One UI 7 продолжает обрастать новыми подробностями — чуть ранее были опубликованы свежие изображения, демонстрирующие изменения дизайна пользовательского интерфейса и значков, а сейчас информатор Ice Universe рассказал о том, какие улучшения принесёт One UI 7 для Samsung Galaxy S24 Ultra, сообщает издание Neowin.

реклама

Источник фото: How-To Geek

Некоторое время назад в сети Интернет появились слухи о том, что One UI 6.1.1, которое, как ожидается, выйдет в августе, принесёт значительные улучшения HDR для Galaxy S24 Ultra и повысит качество получаемых снимков.

Как утверждает информатор, обновление One UI 7 значительно улучшит возможности камеры Galaxy S24 Ultra, ощутимо оптимизируя режимы 1x и 5x (50 Мп), добавляя, что в One UI 6.1.1 данные улучшения не войдут, что указывает на продолжающуюся работу специалистов Samsung над оптимизациями камеры в One UI 7.

Ранее стало известно, что южнокорейская компания значительно переработает дизайн своего крупного обновления One UI 7, учитывая наработки своих конкурентов, Apple и Xiaomi. Недавно опубликованные скриншоты подтверждают, что пользовательский интерфейс One UI 7 весьма изменился.

Как утверждает ряд источников, Samsung запустит открытое бета-тестирование One UI 7 на следующей неделе, хотя более пессимистичные прогнозы переносят данное событие на более поздние сроки, но не позже августа текущего года.

Ожидается, что первыми устройствами Samsung, которые получат обновление, станут смартфоны серии Galaxy S24, а бета-программа поначалу будет ограничена лишь рядом стран, но постепенно их список увеличится.