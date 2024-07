Nothing Phone (2a) Plus получит восьмиядерный чип от MediaTek.

К уже представленным смартфонам Nothing Phone (2a) и CMF Phone 1 вскоре присоединится и модель Nothing Phone (2a) Plus, которая будет представлять собой смартфон среднего класса, оснащённый новейшим чипом от MediaTek, говорится в публикации издания NotebookCheck.

реклама

Источник фото: NotebookCheck/Nothing

Производитель подтверждает, что смартфон Nothing Phone (2a) Plus получит восьмиядерный чипсет MediaTek Dimensity 7350, способный достигать максимальной частоты 3.0 ГГц и обеспечивающий на 10% более высокую производительность по сравнению с моделью Phone (2a), а также встроенный графический процессор Mali-G610 MC4, работающий на частоте до 1.3 ГГц, что делает его на 30% быстрее при обработке сложной графики.

Отмечается, что SoC MediaTek Dimensity 7350 состоит из двух кластеров, включающих в себя два процессорных ядра Cortex-A715 и шесть ядер Cortex-A510. Помимо этого, имеется поддержка 5G, Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3.

Также подтверждено, что новинка будет оснащена до 12 ГБ оперативной памяти с поддержкой дополнительной виртуальной памяти до 8 ГБ. Кроме того, ожидается наличие у смартфона хранилища объёмом до 256 ГБ. Чип MediaTek, которым снабжено устройство, поддерживает ОЗУ LPDDR4X-6400 и накопители UFS 3.1, чего и можно ожидать от Phone (2a) Plus.

Запуск новой модели под брендом Nothing должен состояться 31 июля текущего года.