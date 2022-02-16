Сандалии

Цена $18

КУПИТЬ ТУТ

Есть регулируемые ремешки для удобной надежной фиксации, верх из легкого и гибкого материала Matlite обеспечивает плотную посадку по ноге. К заказу доступны все размеры и четыре расцветки.

реклама

Вступайте в Telegram канал и группу вконтакте , там найдете много интересных товаров с Алиэкспресс.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro

Цена $264

КУПИТЬ ТУТ или ЗДЕСЬ - Note 11 Pro 5G или ТУТ

6.67", AMOLED, FHD+, 120 Гц, DCI-P3, 1200 нит

Основная камера 108+8+2+2 МП

Процессор Helio G96 / Snapdragon 695

Батарея на 5000 мАч, 67 Вт

Стерео колонки, 3.5 мм, защита от воды IP53

NFC, ИК порт

Пусковое устройство

Цена $45

анонсы и реклама Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр Необычная RTX 3080 по цене 3070 RTX 3070 уже дешевле 100 тр -30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются МЕГАцена на MSI 3070 Ti Gaming X - смотри Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> <b>RX 6500XT </b> упали в цене на 30% Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% -37 000р на 3080 MSI Gaming

КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - Baseus - мощный - 70mai

Отличный помощник в зимнее время, когда запуск двигателя становиться проблематичным.

・ток: 1000A

・аккумулятор 20 000mAh

реклама

・LED фонарик

Роза с подсветкой

Цена $10

КУПИТЬ ТУТ

Отличный подарок, который будет не просто стоять, а выполнять роль ночника. На выбор куча вариантов: тёплый свет с красной розой, разноцветное свечение с металлической розой и фигурками.

Роутер Tenda AC6

Цена $16 по промокоду BLASTIT8

КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi Mi 4A Giga - HONOR 3 WiFi 6

Стандарты Wi-Fi: Wi-Fi 2.4 / 5 ГГц (a/b/g/n/a), IEEE 802.11a/n/ac 5GHz.

Скорость передачи данных до 1167 мб/с.

4 антенны (5 дБи), 3хLAN (100 Мбит/с).

Строительный фен Deko HG2400W

Цена $16 по промокоду DIYSALE400

КУПИТЬ ТУТ

мощность 2400Вт

2 температурных режима: 380 / 600 °С

2 скорости воздушного потока: 300 / 500 л/мин

в комплекте 4 сменные насадки

Увлажнитель воздуха Xiaomi

Цена 2 414 руб по промокоду WOWSJAN200

реклама





КУПИТЬ ТУТ

Имеет функцию очищения, интеллектуальное сенсорное управление и цифровой экран. Оснащен емкостью на 5 л жидкости, через диффузор он подаёт порцию пара, тем самым восстанавливают влажность помещений.

Зарядное для авто

Цена $21

реклама

КУПИТЬ ТУТ

Автоматическое зарядное устройство на 12 и 24 вольта, имеет встроенный предохранитель питания защищающий зарядник от сторонних токов и скачков энергии. Позволяет не только заряжать акб, но и замерять их емкостной остаток.