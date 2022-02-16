Недорогие и полезные товары с AliExpress: смартфон Xiaomi Redmi Note 11 Pro, фен Deko и другое
Сандалии
Цена $18
Есть регулируемые ремешки для удобной надежной фиксации, верх из легкого и гибкого материала Matlite обеспечивает плотную посадку по ноге. К заказу доступны все размеры и четыре расцветки.
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Xiaomi Redmi Note 11 Pro
Цена $264
КУПИТЬ ТУТ или ЗДЕСЬ - Note 11 Pro 5G или ТУТ
- 6.67", AMOLED, FHD+, 120 Гц, DCI-P3, 1200 нит
- Основная камера 108+8+2+2 МП
- Процессор Helio G96 / Snapdragon 695
- Батарея на 5000 мАч, 67 Вт
- Стерео колонки, 3.5 мм, защита от воды IP53
- NFC, ИК порт
Пусковое устройство
Цена $45
КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - Baseus - мощный - 70mai
Отличный помощник в зимнее время, когда запуск двигателя становиться проблематичным.
・ток: 1000A
・аккумулятор 20 000mAh
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・LED фонарик
Роза с подсветкой
Цена $10
Отличный подарок, который будет не просто стоять, а выполнять роль ночника. На выбор куча вариантов: тёплый свет с красной розой, разноцветное свечение с металлической розой и фигурками.
Роутер Tenda AC6
Цена $16 по промокоду BLASTIT8
КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi Mi 4A Giga - HONOR 3 WiFi 6
Стандарты Wi-Fi: Wi-Fi 2.4 / 5 ГГц (a/b/g/n/a), IEEE 802.11a/n/ac 5GHz.
Скорость передачи данных до 1167 мб/с.
4 антенны (5 дБи), 3хLAN (100 Мбит/с).
Строительный фен Deko HG2400W
Цена $16 по промокоду DIYSALE400
- мощность 2400Вт
- 2 температурных режима: 380 / 600 °С
- 2 скорости воздушного потока: 300 / 500 л/мин
- в комплекте 4 сменные насадки
Увлажнитель воздуха Xiaomi
Цена 2 414 руб по промокоду WOWSJAN200
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Имеет функцию очищения, интеллектуальное сенсорное управление и цифровой экран. Оснащен емкостью на 5 л жидкости, через диффузор он подаёт порцию пара, тем самым восстанавливают влажность помещений.
Зарядное для авто
Цена $21
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Автоматическое зарядное устройство на 12 и 24 вольта, имеет встроенный предохранитель питания защищающий зарядник от сторонних токов и скачков энергии. Позволяет не только заряжать акб, но и замерять их емкостной остаток.
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