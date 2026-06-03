Стивену Ченгу удалось создать устройство, которое может автономно находить летающих насекомых, наводить на них прицел и сбивать лазерным лучом.

Специалист по компьютерному зрению и робототехнике Стивен Ченг создал систему, которая использует искусственный интеллект и лазер для автоматического обнаружения и уничтожения комаров. Фото: x.com/stevencheng

Разработка устройства заняла у него около четырех месяцев. Ключевым элементом проекта была разработка устройства, способного распознавать насекомых в полете. Ченг протестировал различные решения и в конечном итоге остановился на цифровой зеркальной камере, оснащенной объективом с большим увеличением. Эта установка использовалась не только для обнаружения комаров, но и для создания обширной базы данных изображений, используемых для обучения алгоритма.

Следующим шагом было создание набора данных — библиотеки изображений, которая позволила бы системе устройства отличать комаров от других летающих объектов. Для этого потребовалось сделать и разметить тысячи фотографий. Как признался сам создатель, этот этап был самым сложным, поскольку насекомые должны были каким-то образом попасть в объектив камеры. Затем изображения были помечены и использованы для обучения модели глубокого обучения, отвечающей за идентификацию комаров.

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После завершения обучения алгоритма ученый принялся за создание аппаратной части. Ченг интегрировал систему с лазером, мощность которого была отрегулирована для немедленного уничтожения обнаруженных насекомых. Вся система установлена на прецизионной промышленной вращающейся платформе, которая действует как карданный подвес. Это решение позволяет устройству быстро отслеживать движущиеся цели и точно направлять луч в местонахождение комара.

Разработчик также позаботился о вопросах безопасности. Устройство оснащено дополнительной широкоугольной камерой, которая отслеживает присутствие людей и легковоспламеняющихся материалов. Программное обеспечение анализирует изображение и блокирует лазер, если человек или потенциально опасный объект попадает в целевой луч. По словам Ченга, тестирование прошло успешно: после одной ночи работы система уничтожила всех комаров в доме разработчика.