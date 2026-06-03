Модифицированный самолет будет использоваться в качестве испытательной платформы для воссоздания лунной гравитации для тестирования скафандров, систем экипажа и будущего оборудования лунной миссии до их отлета с Земли.

НАСА выбрало Boeing 737-700 в качестве своего новейшего летающего испытательного стенда для имитации лунной гравитации. Самолет будет модифицирован компанией Denmar Technical Services. Максимальная стоимость контракта составляет 8,4 миллиона долларов, и он действует до февраля 2027 года.

Изображение: нейросеть qwen

Роль самолета будет необычной, но важной: выполнение серии тщательно контролируемых параболических маневров для воспроизведения лунной гравитации внутри кабины. Эти маневры позволят астронавтам и инженерам тестировать оборудование в динамической среде, приблизительно соответствующей одной шестой гравитации на Луне.

Во время маневра самолет описывает в воздухе параболическую траекторию, создавая внутри салона кратковременное состояние невесомости (от 20 до 30 секунд). НАСА заявило, что модифицированный самолет будет использоваться для проверки лунных скафандров астронавтов и связанных с ними систем экипажа перед их применением в будущих миссиях «Артемида» (Artemis). Это решение отражает растущую важность наземных и летных испытаний, поскольку НАСА готовится к возвращению на лунную поверхность в рамках миссии «Артемида» и продвигает планы по обеспечению постоянного присутствия человека вблизи Луны и на ней.

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Параболический полет не означает, что гравитация исчезнет. Маневр начинается с устойчивого горизонтального полета. Затем самолет резко набирает высоту под углом примерно 45-50 градусов. В этой фазе пассажиры ощущают себя значительно тяжелее обычного, при этом перегрузки обычно возрастают до 1,8g. Когда самолет достигает вершины дуги, пилоты уменьшают тягу двигателей и позволяют самолету следовать траектории свободного падения.

Для полной невесомости фаза свободного падения обычно длится около 20 секунд. В течение этого времени астронавты, инженеры, эксперименты и оборудование парят внутри кабины так же, как и на орбите.

Самолет Boeing 737-700 был построен на заводе Boeing в Рентоне и ему около 13 лет. Он оснащен двигателями CFM International и имеет шестнадцатеричный код Mode-S A9844F.

Россия также использовала специально оборудованные самолеты Ил-76МДК для подготовки космонавтов и исследований. Ил-76МДК создан на базе большого военно-транспортного самолета, а не переоборудованного пассажирского лайнера. «Ростех» заявил, что Ил-76МДК совершил свой первый полет в 1988 году и что три самолета этого типа остаются в парке «Роскосмоса» для подготовки космонавтов.