Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Inthenews
На Apple TV+ вышел научно-фантастический сериал «Звёздный город» о советской лунной программе
Первый эпизод космической драмы о советской программе высадки на Луну уже вошёл в десятку самых просматриваемых проектов стриминга.
реклама

Платформа Apple TV начала показ сериала «Звёздный город» (Star City). Первые две серии вышли 29 мая. Проект быстро набирает просмотры и уверенно занимает позиции в топе научно-фантастических шоу стримингового сервиса. Критики высоко оценили сериал, поставив ему 94% на Rotten Tomatoes. 

                                                                     Изображение: Apple TV+

Сериал рассказывает о советских космонавтах, инженерах и сотрудниках разведки, которые идут на риск ради амбициозной космической программы – первыми достичь Луны. Главную роль исполнил Рис Иванс (Rhys Ifans). Зрители знают его по образу Курта Коннорса в фильме «Удивительный Человек паук» (The Amazing Spider-Man) и роли Отто Хайтауэра в первых двух сезонах «Дома дракона» (House of the Dragon).

                                                                       Изображение: Apple TV+

                                                                        Изображение: Apple TV+

реклама

Первый сезон состоит из восьми эпизодов. Новые серии выходят каждую пятницу. Финал сезона намечен на 10 июля, и примерно в это же время будет принято решение о будущем проекта после первого сезона.

Ранее самым успешным научно-фантастическим сериалом Apple TV считался «Плурибус» (Pluribus) Винса Гиллигана. Шоу установило рекорды в 2025 году. Сейчас «‹Звёздный город›» (Star City) повторил успех предшественника и продолжает набирать популярность.

#apple tv+ #звездный город #научно-фантастический сериал #советской лунной программе
Источник: collider.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Инженер из Кирова предложил схему пассажирского самолёта с необычной компоновкой
Энтузиаст сравнил GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ и GeForce RTX 5070 в требовательных играх
AMD пришлось переделать Ryzen 7 5800X3D для возобновления производства
Ученые объяснили природу круглого объекта на дне Балтики
ASUS анонсировала в линейке ProArt ноутбуки и мини-ПК на базе платформы NVIDIA RTX Spark
Авиационный специалист указал на потенциальные инженерные недостатки ЛМС-901 «Байкал»
ASUS представила 4,7-слотовую ROG Astral GeForce RTX 5090 Edition 20 с OLED-дисплеем и БП на 3 кВт
Загадочную вспышку 2019 года связали с первичной черной дырой массой в три Луны
Asus представила ПК с возможностями расширения, который не захочется прятать под стол
В России началось локализованное производство полимерных деталей экстерьера для автомобилей Belgee
Blue Origin провела самое сложное испытание лунного посадочного модуля Endurance
Первая партия Ту-214 в 2026 году уйдёт спецзаказчикам — поставки для Red Wings начнутся в 2027 году
AMD официально представила новый 8-ядерный процессор Ryzen 7 7700X3D на Computex 2026
Видеокарта Colorful iGame BattleAx GeForce RTX 3060 DUO 12G V2 вернулась в продажу в Китае
Citizen выпустила три механические модели часов с открытым механизмом
В России готовится к выпуску новый отечественный электромобиль
Термосифонная система Noctua справилась с охлаждением AMD Ryzen 9 9950X3D не хуже СЖО
Casio готовит 17 новых часов G‑Shock: Luxe Black, ICERC Frogman и камуфляжные серии
Noctua объявила о начале продаж фирменных жидкостных систем охлаждения NL-LC1 с 16 июня
Глава ОАК Вадим Бадеха: поставки Ту-214 уже начались

Популярные статьи

«Stellar Blade» — субъективное размышление на фоне игры
Как создать комфортабельное игровое место для ПК-геймера с возможностью вести стримы
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G14 (GU405A)
Рассматриваю проблемы проекта Installer-SH в разделе Issues на платформе GitHub
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter