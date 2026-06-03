Первый эпизод космической драмы о советской программе высадки на Луну уже вошёл в десятку самых просматриваемых проектов стриминга.

Платформа Apple TV начала показ сериала «Звёздный город» (Star City). Первые две серии вышли 29 мая. Проект быстро набирает просмотры и уверенно занимает позиции в топе научно-фантастических шоу стримингового сервиса. Критики высоко оценили сериал, поставив ему 94% на Rotten Tomatoes.

Изображение: Apple TV+

Сериал рассказывает о советских космонавтах, инженерах и сотрудниках разведки, которые идут на риск ради амбициозной космической программы – первыми достичь Луны. Главную роль исполнил Рис Иванс (Rhys Ifans). Зрители знают его по образу Курта Коннорса в фильме «Удивительный Человек паук» (The Amazing Spider-Man) и роли Отто Хайтауэра в первых двух сезонах «Дома дракона» (House of the Dragon).

Изображение: Apple TV+

Изображение: Apple TV+

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Первый сезон состоит из восьми эпизодов. Новые серии выходят каждую пятницу. Финал сезона намечен на 10 июля, и примерно в это же время будет принято решение о будущем проекта после первого сезона.

Ранее самым успешным научно-фантастическим сериалом Apple TV считался «Плурибус» (Pluribus) Винса Гиллигана. Шоу установило рекорды в 2025 году. Сейчас «‹Звёздный город›» (Star City) повторил успех предшественника и продолжает набирать популярность.