Выступление легендарной группы Metallica, прошедшее 30 мая на Олимпийском стадионе в Берлине, собрало более 94 тысяч зрителей и стало самым посещаемым стадионным концертом в истории Германии

В рамках концерта музыканты исполнили 15 композиций. В программу вошли известные песни Creeping Death, Of Wolf and Man, 72 Seasons и другие произведения из разных периодов творчества коллектива. Завершилось шоу исполнением Enter Sandman.

Новый результат превзошёл прежнее достижение Олимпийского стадиона. Ранее рекорд принадлежал группе U2, концерт которой в рамках тура 360° в 2009 году посетили около 88 тысяч зрителей.

Изображение: Metallica

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После выступления участники Metallica поблагодарили поклонников за поддержку. В опубликованном обращении музыканты отметили, что именно зрители помогли установить новый рекорд площадки. Сообщение вызвало широкий отклик среди фанатов. Пользователи социальных сетей назвали концерт одним из самых ярких событий тура M72 и отметили масштаб шоу.

Metallica уже не впервые демонстрирует высокие показатели посещаемости. В 2023 году группа провела два концерта на стадионе SoFi Stadium в США. Каждый из них собрал примерно по 78 тысяч зрителей. Тогда выступления коллектива также стали одними из самых посещаемых музыкальных событий сезона.