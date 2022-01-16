Плата для точечной сварки

Цена $12

КУПИТЬ ТУТ - аппарат для точечной сварки

Контроллер применяется для обеспечения контроля точечной сварки (время, мощность). Это самодельное оборудование, на котором расположены открытые микросхемы и одна единственная кнопка.

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4K Телевизор TCL 55P615 55"

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Разрешением 4К UHD (3840x2160) – этого хватит для просмотра с 2-3 метров.

Умный чайник Redmond

Цена $24

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Неплохой чайник известного бренда, управляемый с помощью фирменного приложения. Качественный, надежный, работает быстро. RGB-подсветка – отличный бонус.

Если организовать Bluetooth-хаб из старого смартфона, будет работать с Алисой из любой точки мира.

Пусковое устройство для авто

Цена $40

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Пусковое портативное устройство поможет завести вашу машину при разряженном аккумуляторе. Одной из особенностей устройства является его термостойкость и работоспособность в температурном режиме от -20 до 60 градусов.

FM трансмиттер Baseus

Цена $12

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Расширяет мультимедийные возможности вашего авто! Устройство имеет USB и Type-С выходы и поддерживает быструю зарядку!

Гайковерт

Цена $108

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Пневматический инструмент слесарного назначения. Применяется для сборки и демонтажа узлов автомобиля. Примыкаемый сменный аккумулятор, есть возможность ставить торцевые головки.

Мощная дрель

Цена $17.70 - 54.39

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Подойдет для монтажа, ремонта. Работает от аккумулятора на автономном питании в 25 вольт. Заряжается от сетевого адаптера 220 вольт. Имеет несколько скоростей работы, размер патрона 6,35 мм. Скорость оборотов 1800 в минуту, мощность 180 ватт.

Увлажнитель воздуха Xiaomi

Цена $19

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С баком на 5 литров по лучшей цене на Tmall. Одна из самых популярных недорогих моделей. Быстрая доставка со склада в РФ. Обслуживаемая площадь: 30 кв.м.



