Недорогие и полезные товары с AliExpress: 4K телевизор, FM трансмиттер и другое
Плата для точечной сварки
Цена $12
КУПИТЬ ТУТ - аппарат для точечной сварки
Контроллер применяется для обеспечения контроля точечной сварки (время, мощность). Это самодельное оборудование, на котором расположены открытые микросхемы и одна единственная кнопка.
реклама
Подпишитесь на Telegram канал и группу вконтакте, там каждый публикуют полезные товары по низким ценам с алиэкспресс.
4K Телевизор TCL 55P615 55"
Цена 27 990р по промокоду TCSBD5000 с 18 января. Добавляйте уже сейчас в корзину.
КУПИТЬ ТУТ - 43" - 32"
Снова выгодная цена на телевизор – в прошлый раз на распродаже очень быстро все смели.
Телевизор имеет Smart TV на базе Android 9.0 – можно установить приложения с Play Market.
Разрешением 4К UHD (3840x2160) – этого хватит для просмотра с 2-3 метров.
Умный чайник Redmond
Цена $24
реклама
Неплохой чайник известного бренда, управляемый с помощью фирменного приложения. Качественный, надежный, работает быстро. RGB-подсветка – отличный бонус.
Если организовать Bluetooth-хаб из старого смартфона, будет работать с Алисой из любой точки мира.
Пусковое устройство для авто
Цена $40
КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - Baseus - Baseus 20000 мАч
Пусковое портативное устройство поможет завести вашу машину при разряженном аккумуляторе. Одной из особенностей устройства является его термостойкость и работоспособность в температурном режиме от -20 до 60 градусов.
FM трансмиттер Baseus
Цена $12
Расширяет мультимедийные возможности вашего авто! Устройство имеет USB и Type-С выходы и поддерживает быструю зарядку!
Гайковерт
Цена $108
Пневматический инструмент слесарного назначения. Применяется для сборки и демонтажа узлов автомобиля. Примыкаемый сменный аккумулятор, есть возможность ставить торцевые головки.
Мощная дрель
Цена $17.70 - 54.39
реклама
Подойдет для монтажа, ремонта. Работает от аккумулятора на автономном питании в 25 вольт. Заряжается от сетевого адаптера 220 вольт. Имеет несколько скоростей работы, размер патрона 6,35 мм. Скорость оборотов 1800 в минуту, мощность 180 ватт.
Увлажнитель воздуха Xiaomi
Цена $19
реклама
С баком на 5 литров по лучшей цене на Tmall. Одна из самых популярных недорогих моделей. Быстрая доставка со склада в РФ. Обслуживаемая площадь: 30 кв.м.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила