Недорогие и полезные товары с AliExpress: планшет Xiaomi Pad 5, колонка Tronsmart Force Pro и другое
Оптическая мышь
Цена $9
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Мышь одевается на указательный или средний палец. Вам не нужно водить по коврику, четко реагирует на все движения. Сбоку располагается колесико для прокрутки, а так же 2 кнопки - левый и правый клик.
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Планшет Xiaomi Pad 5
Цена $299 по промокоду MIVIP2500 с 23 сентября.
Это премьера глобальной версии будущего хита со 120 Гц экраном на хорошем процессоре и 4 стереодинамиками. Продажи с 23 сентября, добавляйте уже сейчас в корзину.
- дисплей 11", 120 Гц, тип: IPS, 2560x1600
- процессор: Snapdragon 860
- память: 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ ПЗУ
- 4 стереодинамика
- аккумулятор: 8720mah
Мультиметр RICHMETERS RM113D
Цена $10
Предназначен для измерения силы тока, напряжения, емкости, частоты и температуры. Прибор определяет пределы измерения автоматически, имеет защиту от перегрузки, высокую прочность и стабильную производительность.
Беспроводная колонка Tronsmart Force Pro
Цена $77 по промокоду WOWSKY600
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Портативная колонка с поддержкой Bluetooth 5.0 и AAC. Мощный звук SoundPulse на 60 Вт. Есть NFC для быстрого соединения, работает колонка 15 ч на одном заряде, Type-C зарядка. Ну и главное это защита от воды по IPX7.
Регулируемый источник питания постоянного тока
Цена $63
Устройство представляет собой компактный импульсный блок питания постоянного тока. Будет полезен в качестве лабораторного источника питания, для радиолюбителей и электронщиков.
Толщиномер
Цена $13
Всем известное устройство для измерения толщины лакокрасочного покрытия. Можно узнать был ли автомобиль в ремонте и каков был масштаб проблемы. Незаменимая вещь при покупке машины.
Гаечный ключ
Цена $7
Набор гаечных ключей для сантехнических работ, которые подходят для всех видов болтов и гаек. По отзывам ключ качественный, им удобно работать. Зубцы отлично цепляются даже за круглые трубы.
Автомобильный набор
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Цена $36.00 - 169.64
Данный комплект включает в себя специальный электрический гаечный ключ, компрессор для накачки шин, домкрат для поднятия автомобиля, накладываемые провода на контакты аккумуляторной батареи и прочее мелкие принадлежности. Электрический насос работает в пределах до 150 psi.
Стельки с подогревом
Цена $25
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Обновленная версия жутко популярных китайских стелек со встроенными подогревательными элементами на основе графена.
Вместо проводов к внешнему аккумулятору теперь используется встроенный. Управление тоже стало удобнее благодаря беспроводному пульту с 3 уровнями подогрева.
Другие подборки товаров можете смотреть в моем блоге.
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