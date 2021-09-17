Оптическая мышь

Цена $9

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Мышь одевается на указательный или средний палец. Вам не нужно водить по коврику, четко реагирует на все движения. Сбоку располагается колесико для прокрутки, а так же 2 кнопки - левый и правый клик.

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Планшет Xiaomi Pad 5

Цена $299 по промокоду MIVIP2500 с 23 сентября.

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Это премьера глобальной версии будущего хита со 120 Гц экраном на хорошем процессоре и 4 стереодинамиками. Продажи с 23 сентября, добавляйте уже сейчас в корзину.

дисплей 11", 120 Гц, тип: IPS, 2560x1600

процессор: Snapdragon 860

память: 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ ПЗУ

4 стереодинамика

аккумулятор: 8720mah

Мультиметр RICHMETERS RM113D

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Цена $10

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Предназначен для измерения силы тока, напряжения, емкости, частоты и температуры. Прибор определяет пределы измерения автоматически, имеет защиту от перегрузки, высокую прочность и стабильную производительность.

Беспроводная колонка Tronsmart Force Pro

Цена $77 по промокоду WOWSKY600

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Портативная колонка с поддержкой Bluetooth 5.0 и AAC. Мощный звук SoundPulse на 60 Вт. Есть NFC для быстрого соединения, работает колонка 15 ч на одном заряде, Type-C зарядка. Ну и главное это защита от воды по IPX7.

Регулируемый источник питания постоянного тока

Цена $63

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Устройство представляет собой компактный импульсный блок питания постоянного тока. Будет полезен в качестве лабораторного источника питания, для радиолюбителей и электронщиков.

Толщиномер

Цена $13

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Всем известное устройство для измерения толщины лакокрасочного покрытия. Можно узнать был ли автомобиль в ремонте и каков был масштаб проблемы. Незаменимая вещь при покупке машины.

Гаечный ключ

Цена $7

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Набор гаечных ключей для сантехнических работ, которые подходят для всех видов болтов и гаек. По отзывам ключ качественный, им удобно работать. Зубцы отлично цепляются даже за круглые трубы.

Автомобильный набор

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Цена $36.00 - 169.64

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Данный комплект включает в себя специальный электрический гаечный ключ, компрессор для накачки шин, домкрат для поднятия автомобиля, накладываемые провода на контакты аккумуляторной батареи и прочее мелкие принадлежности. Электрический насос работает в пределах до 150 psi.

Стельки с подогревом

Цена $25

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Обновленная версия жутко популярных китайских стелек со встроенными подогревательными элементами на основе графена.

Вместо проводов к внешнему аккумулятору теперь используется встроенный. Управление тоже стало удобнее благодаря беспроводному пульту с 3 уровнями подогрева.

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