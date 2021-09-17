Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Недорогие и полезные товары с AliExpress: планшет Xiaomi Pad 5, колонка Tronsmart Force Pro и другое

В этой подборке будут самые удачные и удивительные находки на Aliexpress, которые набирают популярность. Каждый товар выбран по самой низкой цене и у проверенного продавца. Если понравилась подборка, обязательно поставь лайк
[ ] для раздела Блоги
+
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
Цена пошла вниз на MSI RTX 3060 Ti с падением крипты

Оптическая мышь

Цена $9

КУПИТЬ ТУТ - Razer DeathAdder V2 Mini

Мышь одевается на указательный или средний палец. Вам не нужно водить по коврику, четко реагирует на все движения. Сбоку располагается колесико для прокрутки, а так же 2 кнопки - левый и правый клик.

реклама

Еще больше крутых товаров смотрите в telegram канале и группе вк.

Планшет Xiaomi Pad 5

Цена $299 по промокоду MIVIP2500 с 23 сентября.

КУПИТЬ ТУТ

Это премьера глобальной версии будущего хита со 120 Гц экраном на хорошем процессоре и 4 стереодинамиками. Продажи с 23 сентября, добавляйте уже сейчас в корзину.

  • дисплей 11", 120 Гц, тип: IPS, 2560x1600
  • процессор: Snapdragon 860
  • память: 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ ПЗУ
  • 4 стереодинамика
  • аккумулятор: 8720mah

Мультиметр RICHMETERS RM113D

анонсы и реклама
RTX 3060 Ti - цена упала на порядок при обвале Эфира
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке
Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке
RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде
-12000р на RTX 3080 Gigabyte
Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Цена $10

КУПИТЬ ТУТ

Предназначен для измерения силы тока, напряжения, емкости, частоты и температуры. Прибор определяет пределы измерения автоматически, имеет защиту от перегрузки, высокую прочность и стабильную производительность.

Беспроводная колонка Tronsmart Force Pro

Цена $77 по промокоду WOWSKY600

реклама

КУПИТЬ ТУТ

Портативная колонка с поддержкой Bluetooth 5.0 и AAC. Мощный звук SoundPulse на 60 Вт. Есть NFC для быстрого соединения, работает колонка 15 ч на одном заряде, Type-C зарядка. Ну и главное это защита от воды по IPX7.

Регулируемый источник питания постоянного тока

Цена $63

КУПИТЬ ТУТ

Устройство представляет собой компактный импульсный блок питания постоянного тока. Будет полезен в качестве лабораторного источника питания, для радиолюбителей и электронщиков.

Толщиномер

Цена $13

КУПИТЬ ТУТ

Всем известное устройство для измерения толщины лакокрасочного покрытия. Можно узнать был ли автомобиль в ремонте и каков был масштаб проблемы. Незаменимая вещь при покупке машины.

Гаечный ключ

Цена $7

КУПИТЬ ТУТ

Набор гаечных ключей для сантехнических работ, которые подходят для всех видов болтов и гаек. По отзывам ключ качественный, им удобно работать. Зубцы отлично цепляются даже за круглые трубы.

Автомобильный набор

реклама



Цена $36.00 - 169.64

КУПИТЬ ТУТ

Данный комплект включает в себя специальный электрический гаечный ключ, компрессор для накачки шин, домкрат для поднятия автомобиля, накладываемые провода на контакты аккумуляторной батареи и прочее мелкие принадлежности. Электрический насос работает в пределах до 150 psi.

Стельки с подогревом

Цена $25

реклама

КУПИТЬ ТУТ

Обновленная версия жутко популярных китайских стелек со встроенными подогревательными элементами на основе графена.

Вместо проводов к внешнему аккумулятору теперь используется встроенный. Управление тоже стало удобнее благодаря беспроводному пульту с 3 уровнями подогрева.

Другие подборки товаров можете смотреть в моем блоге.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

xiaomi aliexpress алиэкспресс гаджеты электроника подборка технологии техника xiaomi pad 5
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Битва процессоров: Core i5-10600КF VS Ryzen 5 3600X в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
1
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Splinter Duo
6
Обзор и тестирование игрового корпуса MSI MPG Velox 100P Airflow
11
Far Cry 5 и Far Cry New Dawn: тестирование лучших игровых компьютеров
+
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro
24
В погоне за производительностью: процессоры – сентябрь 2021
15
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus M16 (GU603H)
25
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: сентябрь 2021
25
Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: сентябрь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
20
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 Kingston FURY Renegade (KF436C16RB1K2/32) объемом 32 Гбайт
14

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: сентябрь 2021
13 сентября 2021 25
Ретроклокинг: самый быстрый 486-й CPU
9 сентября 2021 118
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 15 тысяч рублей: сентябрь 2021
10 сентября 2021 43
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: сентябрь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
5 сентября 2021 24
Обзор сетевого хранилища Synology DiskStation DS220j
10 сентября 2021 41
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3060 StormX OC (PA-RTX3060 StormX OC 12G)
4 сентября 2021 42

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Китае стартует производство недорогих видеокарт JM9271 на 8 TFLOP аналогичных GeForce GTX 1080
52
AMD продолжает терять долю на рынке видеокарт, а геймеры покупают NVIDIA GeForce GTX 1060 – Steam
63
Dogecoin продолжает дешеветь, а спасти мемную криптовалюту может только Виталик Бутерин
31
Xiaomi выпустила официальную российскую MIUI 12.5 на 31 актуальный смартфон
3
До конца сентября в продажу поступит Industria — сюжетный шутер, в котором слишком много духа Half-Life 2
28
Анонс Xiaomi Mi 11T Pro – Snapdragon 888, 120-Вт зарядка и экран AMOLED 120 Гц по цене от 649 евро
1
В блокчейн-сети Ethereum было сожжено эфира на сумму более 1 миллиарда долларов
12
GeForce GTX 1050 vs Ryzen 5 5600G – самая выгодная и недорогая видеокарта в 2021г от Benchmark
14
Центробанк предложил заблокировать жителям РФ все переводы денег на криптобиржи и обменники
111
55 игр уже получили поддержку бесплатного буста AMD FidelityFX Super Resolution
34
Выпущен китайский конкурент GTX 1080 - серия графических процессоров JM9 от Jingjia Micro
13
Выяснилось, какое слово глава NVIDIA чаще всего использует на совещаниях с подчинёнными
18
Сокет LGA1700 для Intel Alder Lake сравнили на фото с LGA1200
7
Windows 10 и Server версии 2004 лишатся поддержки в декабре
3
Появилась информация о скорости подзарядки Samsung Galaxy S22 Ultra и чипе Exynos 2200
1
Xiaomi Pad 5 в Европе – Snapdragon 860, 11” экран IPS 120 Гц и 8720 мА*ч по цене от 349 евро
3
Эксперты РБК рассказали, как майнерам и трейдерам в РФ избежать блокировки денежных средств
25
В Китае специальные инспекции выявляют майнеров
12
В Steam стартовала раздача Titan Quest Anniversary Edition и Jagged Alliance: Gold Edition по случаю 10-летия THQ Nordic
6
Православная Церковь Украины запустила приложение "Моя церковь"
278

Популярные статьи

Что сейчас происходит на поверхности Марса
40
Ещё немного о процессорах и Windows 11
28
Сколько я заработал за год на Overclockers.ru — показываю 10 самых популярных материалов
21
Противостояние неравных: Palit GameRock RTX 3070Ti vs Asus Strix RTX 3070Ti
24
Мои впечатления от игры S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl. Часть первая
6
Обзор и тестирование игрового корпуса MSI MPG Velox 100P Airflow
11
Мои впечатления от игры «Патриот» (They’re Alive)
3
Рассматриваем набор настоящего фаната Cyberpunk 2077
17
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Splinter Duo
6
Герои, мифы, предания, которые дали свои имена видеокартам
2

Сейчас обсуждают

Mark Dodge
09:37
А какая тебе разница до укров? Играй в игры которые делают на росии
В 4K и с 18+ – продемонстрировано физическое издание S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl
VLADLENKO
09:30
В Китае стартует производство недорогих видеокарт JM9271 на 8 TFLOP аналогичных GeForce GTX 1080
VLADLENKO
09:29
Центробанк предложил заблокировать жителям РФ все переводы денег на криптобиржи и обменники
VLADLENKO
09:29
Центробанк предложил заблокировать жителям РФ все переводы денег на криптобиржи и обменники
zukoZL
09:29
"на полное прохождение придётся потратить около четырёх часов" - это преподносится как достижение?
До конца месяца в продажу поступит Industria — сюжетный шутер, в котором слишком много духа Half-Life 2
VLADLENKO
09:28
Центробанк предложил заблокировать жителям РФ все переводы денег на криптобиржи и обменники
VLADLENKO
09:28
Центробанк предложил заблокировать жителям РФ все переводы денег на криптобиржи и обменники
VLADLENKO
09:28
Центробанк предложил заблокировать жителям РФ все переводы денег на криптобиржи и обменники
VLADLENKO
09:28
Центробанк предложил заблокировать жителям РФ все переводы денег на криптобиржи и обменники
VLADLENKO
09:28
Центробанк предложил заблокировать жителям РФ все переводы денег на криптобиржи и обменники
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем