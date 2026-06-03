Яркость панелей от южнокорейского производителя достигает значения в 1000 нит на 10% площади экрана

На выставке Computex подразделение Samsung Display показало 16 вариантов панелей OLED разных размеров и форм. Одна из них представляет собой сверхтонкую панель OLED для применения в составе игровых ноутбуков. Небольшая толщина не помешала предложить высокий уровень производительности и качества изображения.

Изображение: Samsung Display

Панель стала на 20% тоньше по сравнению с панелями Samsung нынешнего поколения. Это стало результатом травления стекла подложки тонкоплёночного транзистора (TFT) и инкапсулирующего стекла. Каждый слой стал тоньше более чем на 30%, и это не привело к проблемам с деформацией.

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Панель получила сертификацию VESA DisplayHDR True Black 1000, будучи способной отображать чёрный цвет с яркостью всего 0,0005 нит и достигать пиковой яркости в 1000 нит на 10% экрана. Частота достигает 240 Гц, что стало рекордным показателем панели OLED для ноутбуков. Также получен высший рейтинг VESA ClearMR в 11000. Это означает, что чётких пикселей здесь в 110 раз больше по сравнению с размытыми, когда отображается динамичный контент с движением.