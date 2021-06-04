Фонарик

Цена $58

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Корпус имеет высокую степень защиты. Фонарик может выдержать погружение в воду на длительное время и на приличную глубину. Работает от аккумулятора. В наличии есть несколько моделей, отличающиеся продолжительностью работы.

TV-приставка H96 MAX X3

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Цена $35

КУПИТЬ ТУТ - X96 MAX Plus - TOX1 - AX95 - TANIX TX9S

Производительная модель приставки на чипе Amlogic S905X3, Android 9 с поддержкой H.265, 4K 60pfs, 8K 24 fps. Двухдиапазонный Wi-Fi и поддержка голосового ввода. Графический процессор: ARM Mali-G31.

Электрический секатор

Цена $66

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Гаджет для резки деревьев в саду и огороде, используется для подстригания, создания формы кустарникам. Работает от автономной батареи питания. Оснащен электрическим приводом, ножи держатся на шестигранной гайке, при необходимости лезвия можно сменить открутив ее.

Шведская стенка

Цена $53

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Шведская стенка из стального профиля. В комплект входят турник, канат, гимнастические кольца, веревочная лестница. Отдельно можно заказать сетку-лазалку.

Электронный дальномер

Цена $16 - 70

КУПИТЬ ТУТ - Mileseey - Noyafa NF-271

Это незаменимый помощник для тех, кто занимается строительством с нуля. Элементарный в обращении прибор поможет в считанные секунды определить расстояние между точками, безошибочно вычисляя площадь заданных участков. При этом можно сохранять полученные данные в памяти устройства, что очень удобно при выполнении расчётов. Стоит отметить и внушительную дальность действия прибора, варьирующуюся в диапазоне 40-100 метров.

Умная камера Aqara G2H

Цена $51 по промокоду LOVITE800

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Из главных особенностей камеры умный датчик движения на основе ИИ, инфракрасное ночное видение, функция хаба для девайсов, 1080P видео и обзор 140 градусов, видеосвязь в реальном времени и куча других возможностей благодаря приложению и Apple HomeKit.

Портативный кондиционер

Цена $15

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Компактный вентилятор, распыляющий мелокодисперсный водяной туман, удобно брать с собой в поездки. За счет испарения температура в непосредственной близости снижается на 3-5 градусов. Вода добавляется в любой момент, питание от microUSB.

Электрическая мини-отвертка BOSCH GO2

Цена $54

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КУПИТЬ ТУТ или ТУТ - Workpro

Используется для хозяйственных работ. При помощи этого инструмента можно легко закрутить крепежи плоского и крестообразного типа, установить шестигранную головку, для того чтобы обслужить болтовые и гаечные соединения на технике и оборудовании.

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