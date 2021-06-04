Товары с Алиэкспресс, на которые стоит обратить внимание: умная камера Aqara G2H, отвертка BOSCH GO2
Фонарик
Цена $58
Корпус имеет высокую степень защиты. Фонарик может выдержать погружение в воду на длительное время и на приличную глубину. Работает от аккумулятора. В наличии есть несколько моделей, отличающиеся продолжительностью работы.
TV-приставка H96 MAX X3
реклама
Цена $35
КУПИТЬ ТУТ - X96 MAX Plus - TOX1 - AX95 - TANIX TX9S
Производительная модель приставки на чипе Amlogic S905X3, Android 9 с поддержкой H.265, 4K 60pfs, 8K 24 fps. Двухдиапазонный Wi-Fi и поддержка голосового ввода. Графический процессор: ARM Mali-G31.
Электрический секатор
Цена $66
Гаджет для резки деревьев в саду и огороде, используется для подстригания, создания формы кустарникам. Работает от автономной батареи питания. Оснащен электрическим приводом, ножи держатся на шестигранной гайке, при необходимости лезвия можно сменить открутив ее.
Шведская стенка
Цена $53
реклама
Шведская стенка из стального профиля. В комплект входят турник, канат, гимнастические кольца, веревочная лестница. Отдельно можно заказать сетку-лазалку.
Электронный дальномер
Цена $16 - 70
КУПИТЬ ТУТ - Mileseey - Noyafa NF-271
Это незаменимый помощник для тех, кто занимается строительством с нуля. Элементарный в обращении прибор поможет в считанные секунды определить расстояние между точками, безошибочно вычисляя площадь заданных участков. При этом можно сохранять полученные данные в памяти устройства, что очень удобно при выполнении расчётов. Стоит отметить и внушительную дальность действия прибора, варьирующуюся в диапазоне 40-100 метров.
Умная камера Aqara G2H
Цена $51 по промокоду LOVITE800
КУПИТЬ ТУТ или ЗДЕСЬ
Из главных особенностей камеры умный датчик движения на основе ИИ, инфракрасное ночное видение, функция хаба для девайсов, 1080P видео и обзор 140 градусов, видеосвязь в реальном времени и куча других возможностей благодаря приложению и Apple HomeKit.
Портативный кондиционер
Цена $15
Компактный вентилятор, распыляющий мелокодисперсный водяной туман, удобно брать с собой в поездки. За счет испарения температура в непосредственной близости снижается на 3-5 градусов. Вода добавляется в любой момент, питание от microUSB.
Электрическая мини-отвертка BOSCH GO2
Цена $54
реклама
КУПИТЬ ТУТ или ТУТ - Workpro
Используется для хозяйственных работ. При помощи этого инструмента можно легко закрутить крепежи плоского и крестообразного типа, установить шестигранную головку, для того чтобы обслужить болтовые и гаечные соединения на технике и оборудовании.
Еще больше полезных товаров найдете в Telegram канале - https://t.me/aliworkman
и группе вконтакте - https://vk.com/workman1
реклама
Рекомендую посмотреть другие подборки товаров
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила