Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Acer Nitro 5 - процессор Intel Tiger Lake 11-го поколения и видеокарта Nvidia GeForce GTX 1650

Acer Nitro 5 поддерживает DTS: X Ultra и имеет дисплей с высокой частотой обновления и разрешением Full HD
[ ] для раздела Блоги
+
8 видов RTX 3060 в Ситилинке - смотри цены
Цена рухнула на порядок на 10 позиций RX 6700XT
RTX 3080 по минимальной цене в Ситилинке

Недавно был выпущен игровой ноутбук Acer Nitro 5 с новейшим процессором Intel Tiger Lake 11-го поколения и видеокартой Nvidia GeForce GTX. Ноутбук поставляется с тонкими лицевыми панелями и использует технологию CoolBoost, предназначенную для охлаждения внутренних компонентов.  

Acer Nitro 5 работает под управлением Windows 10 Home и оснащен 15,6-дюймовым IPS-дисплеем Full-HD (1920 x 1080 пикселей) с частотой обновления 144 Гц и максимальной яркостью 300 нит. Игровой ноутбук оснащен процессором Intel Tiger Lake Core i5-11300H 11-го поколения и графическим процессором Nvidia GeForce GTX 1650 с 4 ГБ оперативной памяти GDDR6. Он поставляется с 8 ГБ оперативной памяти DDR4 и твердотельным накопителем на 512 ГБ для хранения, который можно увеличить жестким диском емкостью 2 ТБ.

Acer Nitro 5 имеет следующие элементы для коммуникации: Wi-Fi 6 ax, Bluetooth v5.1, 1x HDMI, 2x USB 3.2 Gen 1, порт USB 3.2 Gen 2 Type-C, порт USB 3.2 Gen 1 и RJ45. В ноутбуке есть стереодинамики с поддержкой DTS: X Ultra и веб-камера с разрешением 1280x720 пикселей. Acer установила аккумулятор на 57,5 Втч в Nitro 5, который, по заявлению компании, может работать до 8,5 часов.

реклама

Игровой ноутбук оснащен клавиатурой с RGB-подсветкой и четырехзонной подсветкой. Размеры Acer Nitro 5: 363x255x23,9 мм, вес 2,2 кг.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

ноутбук видеокарта nvidia geforce gtx 1650 видеокарта geforce видеокарта gtx acer nitro 5 видеокарта nvidia ноутбук acer intel tiger lake 11
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Тестируем процессоры Intel и AMD двух последних поколений
110
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX Vega 64
15
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
27
Тестируем процессор Intel Core i5-11400
73
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 100 тысяч рублей: апрель 2020
21
Тестируем процессор Intel Core i7-11700K
298
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 7 3700Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
17
Обзор и тестирование блока питания Seasonic FOCUS PX-850 (80 Plus Platinum)
25
Битва игровых компьютеров: Core i5-9400F & GeForce GTX 1660 VS Ryzen 5 3500 & Radeon RX 5500 ХТ
9
Обзор и тестирование процессорных СВО EK-AIO Basic 240 и EK-AIO Basic 360
99

Интересные материалы

Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
4 апреля 2021 26
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
11 апреля 2021 27
Тестируем процессор Intel Core i7-11700K
8 апреля 2021 298
Тестируем процессор Intel Core i5-11400
10 апреля 2021 73
Обзор и тестирование процессоров Intel Core i9-11900K и Core i5-11600K
30 марта 2021 310
Будущее уже наступило или уже почти: пора взглянуть на него поближе
1 апреля 2021 47

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Хешрейт сети Ethereum превысил 550 TH/s - армия новичков обвалила общую доходность майнинга
129
Майнеры научились добывать криптовалюту на SSD и могут вызвать дефицит скоростных накопителей
79
Redmi Note 8 Pro, Mi 9T и другие 34 смартфона Xiaomi получили стабильную MIUI 12.5
1
Процессоры Ryzen 9 5950X и Xeon Gold испытали в майнинге криптовалюты Monero
13
Вредоносная программа Joker заразила более 500000 Android-устройств Huawei
2
В Канаде легализована версия Tesla Model 3 с запасом хода 151 км
23
46 устройств Huawei и Honor получили стабильную версию EMUI 11 и Magic UI 4
5
В 2021 Биткоин подорожает до 90 000, а Эфириум до $15 000 – новый прогноз аналитиков РБК и Kraken
36
THG: nVidia GRID взломана, что позволяет объединять мощности нескольких видеокарт
5
Microsoft Teams получит ещё несколько новых полезных функций
+
Microsoft работает над решением проблем со звуком в Chrome и YouTube
10
HUAWEI завершила жизненный цикл 22 актуальных смартфонов 2019-2020-го года отменив выход EMUI 11
2
Слух: Resident Evil 9 станет последней «номерной» частью серии
26
Найден способ включить виртуализацию GPU для карт линейки GeForce
12
В сети появились фотографии первой видеокарты от Intel
29
В Москве инженер подал иск к Huawei, Apple и Samsung с требованием 10000р за каждый
24
Новый 8-ядерный Ryzen 7 5750G обошёл флагманы Intel в многоядерных и одноядерных тестах CPU-Z
10
Покупатели Redmi Note 10 жалуются на проблемы с дисплеями
3
Sony готовит ответ Xbox в виде аналога подписке Game Pass
5
Xbox Game Pass, по слухам, может появиться в Steam
2

Популярные статьи

Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
27
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX Vega 64
15
Тестируем процессоры Intel и AMD двух последних поколений
110
Еnemy Front: CryEngine не панацея от провала игры
9
Возникающие проблемы при эксплуатации систем водяного охлаждения и их возможные последствия
51
Обзор FIFA Online 4 на закрытом бета-тестировании
2

Сейчас обсуждают

1TronpmG5
20:08
Что скажешь про D5? Сколько она у тебя отработала? Шумит или нет? Можешь рекомендовать её для работы 24х7? Какая конкретно модель и производитель у тебя?
Возникающие проблемы при эксплуатации систем водяного охлаждения и их возможные последствия
Александр Трофимчук
20:06
Не сказал бы. Разница если и есть - то минимальная
Samsung Galaxy S22 может получить камеры со сдвигом датчика изображения, как в iPhone
Dmitry Mitry
20:03
Как матрица получает больше света? От количества пикселей это не зависит. А вот чем меньше пиксель, тем больше шумы
Samsung Galaxy S22 получит 200-Мп камеру Olympus и новую систему стабилизации
1TronpmG5
20:02
Может ты систему за 6 лет включал пару раз. :) Естественно она "надежна". Покажи SMART дисков, например. :)
Возникающие проблемы при эксплуатации систем водяного охлаждения и их возможные последствия
1TronpmG5
20:01
А в смеси с водой этиленгликоль проводит ток или нет? Как думаешь? А если этой смеси уже пару лет? А если смесь попала на пыль, которая в компьютерном корпусе не редкость? Проводит "это" ток или нет?...
Возникающие проблемы при эксплуатации систем водяного охлаждения и их возможные последствия
vOvUA
20:00
(((( у меня такого нет.... кажись... да и материнок с AGP нет...(((( могу попробовать затестить GTX 280 vs GT 730. Если это интересно... Они похоже скоро станут вновь актуальными )))))))))))))) P.S. ...
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX Vega 64
Артур Завьялов
19:56
991! Да, жесть... На твоём скрине память в конфигурации для 11700К, а для 11900К - у него cl20 на частоте 3600Мгц! У автора видимо тайминги остались от частоты 5000Мгц... Но самое главное, что у не...
Тестируем процессоры Intel и AMD двух последних поколений
O19
19:56
https://www.imdb.com/title/tt0387808/
Хешрейт сети Ethereum превысил 550 TH/s - армия новичков обвалила общую доходность майнинга
kiberman
19:56
Это нище *** - майнер просто ещё ботом подрабатывает, осознанный провокатор.
У цифрового рубля могут возникнуть проблемы, ведь всего 14% жителей РФ планируют им пользоваться
Sergio Pro
19:54
По рекламе они вообще боги!,но нет,спасибо,не надо.
iPhone заработал после года нахождения на дне озера
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем