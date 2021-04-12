Недавно был выпущен игровой ноутбук Acer Nitro 5 с новейшим процессором Intel Tiger Lake 11-го поколения и видеокартой Nvidia GeForce GTX. Ноутбук поставляется с тонкими лицевыми панелями и использует технологию CoolBoost, предназначенную для охлаждения внутренних компонентов.

Acer Nitro 5 работает под управлением Windows 10 Home и оснащен 15,6-дюймовым IPS-дисплеем Full-HD (1920 x 1080 пикселей) с частотой обновления 144 Гц и максимальной яркостью 300 нит. Игровой ноутбук оснащен процессором Intel Tiger Lake Core i5-11300H 11-го поколения и графическим процессором Nvidia GeForce GTX 1650 с 4 ГБ оперативной памяти GDDR6. Он поставляется с 8 ГБ оперативной памяти DDR4 и твердотельным накопителем на 512 ГБ для хранения, который можно увеличить жестким диском емкостью 2 ТБ.

Acer Nitro 5 имеет следующие элементы для коммуникации: Wi-Fi 6 ax, Bluetooth v5.1, 1x HDMI, 2x USB 3.2 Gen 1, порт USB 3.2 Gen 2 Type-C, порт USB 3.2 Gen 1 и RJ45. В ноутбуке есть стереодинамики с поддержкой DTS: X Ultra и веб-камера с разрешением 1280x720 пикселей. Acer установила аккумулятор на 57,5 Втч в Nitro 5, который, по заявлению компании, может работать до 8,5 часов.

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Игровой ноутбук оснащен клавиатурой с RGB-подсветкой и четырехзонной подсветкой. Размеры Acer Nitro 5: 363x255x23,9 мм, вес 2,2 кг.