Товары с Алиэкспресс, на которые стоит обратить внимание: Xiaomi Mi 11 Lite, дрон Xiaomi FIMI X8
Акустический левитатор
Цена $74
Необычное устройство позволяет удерживать в воздухе различные предметы, будь то небольшие камешки, бусины или иные мелкие объекты. Принцип работы основан на использовании разнонаправленных ультразвуковых излучателей, волны от которых создают вокруг объекта область пониженного давления.
Дрон Xiaomi FIMI X8 Mini с 4K
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Цена $319
Xiaomi FIMI X8 Mini конкурент Mini 2 от DJI, но дешевле в 2 раза. Вес всего 250 г, дальность полета до 8 км, 30 мин полета на одной батарейке, 4K HDR видео (4K/30 FPS, RAW фото), быстрая зарядка через Type-C, 3-осевой стабилизатор и защита от ветра 5 уровня.
Xiaomi Mi 11 Lite
Цена $276 по промокоду P3XCNVAQ и купону $20/299
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- Экран 6.55" (2400x1080), AMOLED, 90 Гц
- Процессор Qualcomm Snapdragon 732G
- Тройная камера 64+8+5 МП
- Аккумулятор 4250 мАч, 33 Вт
- NFC, 2 SIM
ТВ‑приставка Vontar
Цена $38
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Медиаприставка Vontar AX95 с процессором Amlogic S905X3, 4 ГБ оперативки и хранилищем объёмом 32, 64 или 128 ГБ. Способна выводить разрешение 8K с частотой 24 кадра в секунду и 4K на 60 кадрах в секунду через HDMI 2.1.
Amazfit T-rex
Цена $125
Часы защищены по стандарту MIL-STD-810 и способны работать при температуре от — 40 до + 70 градусов Цельсия! Информация выводится на активный AMOLED дисплей с защитным стеклом Gorilla Glass 3. Пользователю доступны 14 спортивных режимов, отслеживание сна, сердцебиения и т.д. Аккумулятор 390 мАч.
Антирадар Karadar
Цена $34
Самый популярный в РФ антирадар, уже подготовленный для работы на дорогах страны. Прекрасно справляется с обнаружением всех существующих типов камер, радаров, камер наблюдения. Умеет отслеживать трансляцию GPS-координат. Есть и русскоязычный голосовой помощник.
Набор автолюбителя
Цена $104
Универсальный кейс для автомобилистов позволит быстро и легко решить текущую проблему, вроде замены колеса. Специально для этого в комплект включен домкрат, электроприводные ключи, позволяющие без особых усилий скручивать болты, переходник для аккумулятора и светодиодный фонарик, если вдруг дело будет обстоять ночью.
Компрессор
Цена $27
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Воздушный компрессор, работающий от автономной батареи питания ёмкостью на 2000 миллиампер часов. Подключается также к сети постоянного источника тока через 12 вольтовую розетку находящуюся в прикуриватели в салоне автомобиля. Диапазон подаваемого давления составляет от 0 до 150 PSI при помощи сенсорных кнопок можно отрегулировать необходимую скорость нагнетания.
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