Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Товары с Алиэкспресс, на которые стоит обратить внимание: Xiaomi Mi 11 Lite, дрон Xiaomi FIMI X8

В этой подборке будут самые удачные и удивительные находки на Aliexpress, которые набирают популярность. Каждый товар выбран по самой низкой цене и у проверенного продавца. Если понравилась подборка, обязательно поставь лайк
[ ] для раздела Блоги
+
Цена рухнула на порядок на 10 позиций RX 6700XT
<b>i9 11900K</b>- цена пошла вниз
i7 11700K в Ситилинке
i9 11900 недорого в Ситилинке

Акустический левитатор

Цена $74

КУПИТЬ ТУТ

Необычное устройство позволяет удерживать в воздухе различные предметы, будь то небольшие камешки, бусины или иные мелкие объекты. Принцип работы основан на использовании разнонаправленных ультразвуковых излучателей, волны от которых создают вокруг объекта область пониженного давления.

Дрон Xiaomi FIMI X8 Mini с 4K

реклама

Цена $319

КУПИТЬ ТУТ

Xiaomi FIMI X8 Mini конкурент Mini 2 от DJI, но дешевле в 2 раза. Вес всего 250 г, дальность полета до 8 км, 30 мин полета на одной батарейке, 4K HDR видео (4K/30 FPS, RAW фото), быстрая зарядка через Type-C, 3-осевой стабилизатор и защита от ветра 5 уровня.

Xiaomi Mi 11 Lite

Цена $276 по промокоду P3XCNVAQ и купону $20/299

анонсы и реклама
Rocket Lake в Compeo.ru
i5 11600K в Ситилинке
RTX 3070 в Compeo дешевле чем везде
Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь
<b>Массовое снижение цен на все</b> RTX 3070 в Ситилинке
Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде
Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам
32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке
Преодолен дефицит RTX 3060 - смотри цены
-30% на 43" UHD TV Xiaomi - цена меньше чем ты думаешь
Много RTX 6700XT поступило в продажу

КУПИТЬ ТУТ - Black Shark 4 - Poco X3 Pro - Poco F3 - POCO M3 - Redmi 9 - Realme 8 Pro - Xiaomi Redmi Note 10 - Xiaomi Redmi Note 9

Как получить купон, смотрите в телеграм канале.

  • Экран 6.55" (2400x1080), AMOLED, 90 Гц 
  • Процессор Qualcomm Snapdragon 732G 
  • Тройная камера 64+8+5 МП 
  • Аккумулятор 4250 мАч, 33 Вт 
  • NFC, 2 SIM 

ТВ‑приставка Vontar

Цена $38

реклама

КУПИТЬ ТУТ - Vontar X3 4/64Gb - X96 MAX Plus - TOX1

Медиаприставка Vontar AX95 с процессором Amlogic S905X3, 4 ГБ оперативки и хранилищем объёмом 32, 64 или 128 ГБ. Способна выводить разрешение 8K с частотой 24 кадра в секунду и 4K на 60 кадрах в секунду через HDMI 2.1.

Amazfit T-rex

Цена $125

КУПИТЬ ТУТ - дешевые

Часы защищены по стандарту MIL-STD-810 и способны работать при температуре от — 40 до + 70 градусов Цельсия! Информация выводится на активный AMOLED дисплей с защитным стеклом Gorilla Glass 3. Пользователю доступны 14 спортивных режимов, отслеживание сна, сердцебиения и т.д. Аккумулятор 390 мАч.

Антирадар Karadar

Цена $34

КУПИТЬ ТУТ

Самый популярный в РФ антирадар, уже подготовленный для работы на дорогах страны. Прекрасно справляется с обнаружением всех существующих типов камер, радаров, камер наблюдения. Умеет отслеживать трансляцию GPS-координат. Есть и русскоязычный голосовой помощник.

Набор автолюбителя

Цена $104

КУПИТЬ ТУТ

Универсальный кейс для автомобилистов позволит быстро и легко решить текущую проблему, вроде замены колеса. Специально для этого в комплект включен домкрат, электроприводные ключи, позволяющие без особых усилий скручивать болты, переходник для аккумулятора и светодиодный фонарик, если вдруг дело будет обстоять ночью.

Компрессор

Цена $27

реклама



КУПИТЬ ТУТ - Baseus

Воздушный компрессор, работающий от автономной батареи питания ёмкостью на 2000 миллиампер часов. Подключается также к сети постоянного источника тока через 12 вольтовую розетку находящуюся в прикуриватели в салоне автомобиля. Диапазон подаваемого давления составляет от 0 до 150 PSI при помощи сенсорных кнопок можно отрегулировать необходимую скорость нагнетания.

Промокоды на интересные товары найдете в Telegram канале - https://t.me/aliworkman

и группе вконтакте - https://vk.com/workman1

реклама


Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

xiaomi aliexpress алиэкспресс гаджеты электроника подборка полезные товары дешевые товары xiaomi mi 11 lite
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование процессорных СВО EK-AIO Basic 240 и EK-AIO Basic 360
26
Wolfenstein Youngblood: тестирование видеокарт NVIDIA Ampere и Turing с включенными RTX и DLSS 2.0
5
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Visor
25
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS Radeon RX 5600 XT в связке с процессором Core i5-10400F
9
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
20
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming Z590-Plus WiFi
64
Деньги вперед: главные игры апреля 2021 года
17
Битва процессоров: Ryzen 3 3300Х VS Ryzen 7 2700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
17
Будущее уже наступило или уже почти: пора взглянуть на него поближе
46
В погоне за производительностью: видеокарты – апрель 2021
19

Интересные материалы

Обзор и тестирование процессоров Intel Core i9-11900K и Core i5-11600K
30 марта 2021 302
Будущее уже наступило или уже почти: пора взглянуть на него поближе
1 апреля 2021 46
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming Z590-Plus WiFi
3 апреля 2021 64
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Trinity Mini
25 марта 2021 42
Обзор и тестирование блока питания Seasonic FOCUS GX-850 (80 Plus Gold)
29 марта 2021 36
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Visor
5 апреля 2021 25

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Samsung Galaxy S21 Ultra ощутимо подешевел: новейший флагман с продвинутой камерой и большой скидкой
11
HUAWEI официально назвала 41 смартфон, который получит EMUI 11 весной 2021 года
22
7 смартфонов Xiaomi уже получили стабильную прошивку MIUI 12.5
4
Эксперты РБК рассказали о том, когда ждать падения Биткоина ниже $40 000
14
Планшеты Xiaomi Mi Pad 5 получат Snapdragon 870, Dimensity 1200 и специальную прошивку MIUI 12.5
7
Количество ETH на биржах достигло 20-месячного минимума
1
Энтузиаст взломал ноутбук Apple на процессоре M1, вернув возможность замены ОЗУ и накопителя
8
Процессоры AMD Raphael (Zen 4) откроют эру обязательного наличия встроенной графики
28
В Steam началась распродажа со скидками до 80%
1
Подробно о GeForce RTX 3080 Ti: дата анонса, цена и производительность
8
Стрельба, сгущёнка и усатые андроиды в 20-минутном геймплейном видео Atomic Heart про альтернативный СССР
17
Изучаем прирост производительности видеокарт NVIDIA за 13 лет – GeForce GTX 260 vs RTX 3060 от TG
22
Видеокарты Radeon RX 6900 XT дешевеют в России – модели от MSI и ASUS со скидками до 18 000 рублей
18
США: таксистам Uber запретят назначать цену поездки и видеть пункт назначения
1
Обновление KB5000842 улучшает проводник Windows 10 и удаляет старый браузер Edge
8
В глобальном дефиците PlayStation 5 и других комплектующих виновата деталь стоимостью в 1 доллар
14
Cyberpunk 2077 получил прирост кадров на PS4 Pro
3
Xiaomi выпустила стабильную MIUI 12.5 на Android 11 для 50-ти актуальных смартфонов
2
Sony удалит из PlayStation Store 138 эксклюзивов для старых игровых приставок
3
Nvidia будет бороться с дефицитом RTX 3000, выпуская им на замену видеокарты GTX 1650
54

Популярные статьи

5 причин, по которым я не буду менять Ryzen 5 1600 на Ryzen 5000, а вернусь на платформу Intel
259
TABLIST - один из лучших плагинов для игры MineCraft
7
Снижаем температуру на видеокарте понижением напряжения
47
Видеокарты стали сокровищем в 2021 году — 8 проверенных способов продлить им жизнь
18
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Visor
25
Wolfenstein Youngblood: тестирование видеокарт NVIDIA Ampere и Turing с включенными RTX и DLSS 2.0
5
Обзор и тестирование процессорных СВО EK-AIO Basic 240 и EK-AIO Basic 360
26
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS Radeon RX 5600 XT в связке с процессором Core i5-10400F
9

Сейчас обсуждают

Адри Купри
20:19
Подавляющее число покупает процы из за игр.
Дефицит подложек подорвёт поставки Intel Rocket Lake во втором квартале
Leshiy2371
20:18
В оригинальной Дьябло 2 стоит лок на 24фпс.И ничего - плавно.Часами за ней сидели - палкой не отгонишь.
5 причин, по которым я не буду менять Ryzen 5 1600 на Ryzen 5000, а вернусь на платформу Intel
1TronpmG5
20:18
Было когда-то давно. Там миллионов 50 записей, с паролями почтой и телефонами. Год не помню. 2012 наверное. Больше у ВК утечек не было. Во всяком случае они в публичный интернет не попадали.
Данные 533 миллионов пользователей Facebook утекли в Сеть
Sergiu Bunacalea
20:18
смеритесь с тем что без трассировке лучей карта приблизительно на уровне 2060S, а до 3060ti ей как до луны
Wolfenstein Youngblood: тестирование видеокарт NVIDIA Ampere и Turing с включенными RTX и DLSS 2.0
VRoman
20:17
Вот почему нельзя подписывать эксклюзивные контракты с поставщиками. Всегда должен быть запасной план. Один не смог - тогда работаем с другим.
В глобальном дефиците PlayStation 5 и других комплектующих виновата деталь стоимостью в 1 доллар
Ry Zen
20:17
У тебя весеннее обострение? Каких попов? На какой дороге? У меня в ленте одни чикули, большинство без одежды, а ты каких-то грязных попов на какой-то дороге ищешь, чтобы лайкать. Ты извращенец? Пополю...
Данные 533 миллионов пользователей Facebook утекли в Сеть
Leshiy2371
20:13
И то и то - ведра с гайками.
5 причин, по которым я не буду менять Ryzen 5 1600 на Ryzen 5000, а вернусь на платформу Intel
Scorpion81
20:07
Потому что никто из авторов в неё не играет?
В Clash of Clans появится Ратуша 14 уровня
Eduard Aminev
20:06
+1 коммент года!
В глобальном дефиците PlayStation 5 и других комплектующих виновата деталь стоимостью в 1 доллар
Astaroth_AiR
20:05
А почему, когда в доте макс уровень увеличили до 30, новости не было?
В Clash of Clans появится Ратуша 14 уровня
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем