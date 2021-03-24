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Триггер

Цена $26

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Приспособление облегчает процесс стрельбы, крепления лука на руку, создает комфортный способ крепежа. Изготовлен из кожаной манжеты, конструкция имеет штангу и спусковой металлический крючок. Размер изделия 20*9см. Подойдет как для охотников, так и для спортсменов.

Комплект отверток

Цена $28















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Набор отвертка с магнитными битами, используется для сборки и разборки различных электронных цифровых устройств. В комплекте до 60 предметов.

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В ручку инструмента можно установить 60 метровый удлинитель, диаметр хвостовика биты составляет 4 мм. Комплект изготовлен из нержавеющей стали, использовать как с ручным шлицевым инструментом так и электроинструментом, таким как шуруповёрт, дрель.

Электрический распылитель Deko

Цена $36.65 - 72

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Электрический распылитель краски с ёмкостью объёмом 800 мл. Позволяет регулировать силу распыления и форму потока. Есть модель с подключением к электросети и аккумуляторная версия.

Мультиметр ANENG A3002

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Цена $8

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В отличие от обычного мультиметра, пользователь получает результаты тестирования сразу (данные выводится на ЖК-экран). Имеется четыре режима работы, которые выбираются колесиком. Наконечники щупов съемные, можно подключить щупы-иглы.

Бритва для спины

Цена $17

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Мужская бритва, имеет складную конструкцию, используется для сухого и влажного бритья. При помощи регулируемых 6 лезвий можно удалять волосы спине ногах и груди.

Рабочая часть бритвы отклоняется на угол до 15 градусов, складная ручка на угол до 180 градусов. В пластиковой кассете 3 сменных лезвия. Их можно менять по мере износа. Лезвия защищены специальным каркасом которые создают безопасное бритье.

Робот-пылесос Roborock S5 Max

Цена $371

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Девайс предназначен для уборки в помещениях на горизонтальной поверхности, сила всасывания до 3200 па, позволяет собирать мелкий мусор и пыль с металлических, деревянных, пластиковые, ковровых, кафельных и прочих поверхностях.

Пылесос способен убрать площадь до 255 квадратных метров. Устройство есть навигационная система, маршрут движения, можно управлять через мобильное приложение на вашем смартфоне по беспроводному каналу.

Зарядное устройство

Цена $20

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КУПИТЬ ЗУ - другое - еще

Зарядное устройство в виде usb-концентратор, используется для зарядки устройств. Выходной ток зарядника составляет 5 Вольт с силой тока 8 ампер. Устройство автоматически выравнивает необходимую мощность что положительно сказывается на батарее гаджетов.

Водонагреватель Tinton

Цена $16.18 - 30

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Устройство устанавливается в дополнение или вместо обычного крана, подогревая холодную воду до терпимого уровня в режиме реального времени, используя обычную розетку.

Дрон S167 GPS

Цена $46.05 - 97

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Летательный аппарат оснащен четырьмя винтами, приводится в движение щеточным двигателем. Максимальная дистанция удаления от контроллера управления составляет 500 метров.

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