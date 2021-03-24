Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: пылесос Roborock S5 Max, дрон S167 GPS
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Триггер
Цена $26
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Приспособление облегчает процесс стрельбы, крепления лука на руку, создает комфортный способ крепежа. Изготовлен из кожаной манжеты, конструкция имеет штангу и спусковой металлический крючок. Размер изделия 20*9см. Подойдет как для охотников, так и для спортсменов.
Комплект отверток
Цена $28
Набор отвертка с магнитными битами, используется для сборки и разборки различных электронных цифровых устройств. В комплекте до 60 предметов.
В ручку инструмента можно установить 60 метровый удлинитель, диаметр хвостовика биты составляет 4 мм. Комплект изготовлен из нержавеющей стали, использовать как с ручным шлицевым инструментом так и электроинструментом, таким как шуруповёрт, дрель.
Электрический распылитель Deko
Цена $36.65 - 72
Электрический распылитель краски с ёмкостью объёмом 800 мл. Позволяет регулировать силу распыления и форму потока. Есть модель с подключением к электросети и аккумуляторная версия.
Мультиметр ANENG A3002
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Цена $8
В отличие от обычного мультиметра, пользователь получает результаты тестирования сразу (данные выводится на ЖК-экран). Имеется четыре режима работы, которые выбираются колесиком. Наконечники щупов съемные, можно подключить щупы-иглы.
Бритва для спины
Цена $17
Мужская бритва, имеет складную конструкцию, используется для сухого и влажного бритья. При помощи регулируемых 6 лезвий можно удалять волосы спине ногах и груди.
Рабочая часть бритвы отклоняется на угол до 15 градусов, складная ручка на угол до 180 градусов. В пластиковой кассете 3 сменных лезвия. Их можно менять по мере износа. Лезвия защищены специальным каркасом которые создают безопасное бритье.
Робот-пылесос Roborock S5 Max
Цена $371
Девайс предназначен для уборки в помещениях на горизонтальной поверхности, сила всасывания до 3200 па, позволяет собирать мелкий мусор и пыль с металлических, деревянных, пластиковые, ковровых, кафельных и прочих поверхностях.
Пылесос способен убрать площадь до 255 квадратных метров. Устройство есть навигационная система, маршрут движения, можно управлять через мобильное приложение на вашем смартфоне по беспроводному каналу.
Зарядное устройство
Цена $20
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Зарядное устройство в виде usb-концентратор, используется для зарядки устройств. Выходной ток зарядника составляет 5 Вольт с силой тока 8 ампер. Устройство автоматически выравнивает необходимую мощность что положительно сказывается на батарее гаджетов.
Водонагреватель Tinton
Цена $16.18 - 30
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Устройство устанавливается в дополнение или вместо обычного крана, подогревая холодную воду до терпимого уровня в режиме реального времени, используя обычную розетку.
Дрон S167 GPS
Цена $46.05 - 97
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Летательный аппарат оснащен четырьмя винтами, приводится в движение щеточным двигателем. Максимальная дистанция удаления от контроллера управления составляет 500 метров.
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