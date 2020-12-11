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Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: куртка Xiaomi Supield, термобелье Xiaomi

В этой подборке будут самые удачные и удивительные находки на Aliexpress, которые набирают популярность. Каждый товар выбран по самой низкой цене и у проверенного продавца. Если понравилась подборка, обязательно поставь лайк
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Магнитные зажимы для штор

Цена $2

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Очень стильные и удобные зажимы. Выглядят дорого, шторы держат хорошо. О потраченных деньгах не жалею – товар определенно стоит того.

Набор качественных инструментов DEKO

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Цена $57

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Когда большинство механических инструментов окончательно износились, выяснилось, что приобретение полного рабочего набора обойдется мне дешевле, чем постепенная замена старых девайсов на новые. К тому же, вместе с инструментами я сразу же получаю и место для их правильного хранения (в виде коробки набора).

Лазерный уровень

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Устройство работает по 12 линиям, имеет угол направления лучей 360 градусов. Может использоваться как в строительстве и дизайне, так и в обычных бытовых условиях, например, чтобы ровно повесть картину.

Куртка с подогревом Xiaomi Supield

Цена $127

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По сути, это обновленная версия куртки с аэрогелем Xiaomi Aerogel Cold Suit.

Если кратко, то 3 мм аэрогеля, заменяет 4 см гусиного пуха. Поэтому куртка очень тонкая. Аэрогель на вид напоминает природную дымку, на ощупь – что-то вроде пенопласта. Его даже используют в скафандрах NASA.

Теперь перейдем к обновлениям. В куртке появился подогрев. Куртка нагревается всего за 10 секунд. Работает в трех режимах: 50, 60 и 70°С. 

Пусковое для авто 70mai

Цена $49

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Автомобильное устройство, используется для зарядки слабого аккумулятора и запуска двигателя в зимний период времени. Емкость батареи составляет 11000 миллиампер часов.

Термобелье Xiaomi

Цена $21

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Нереально крутое качество! Белье очень тонкое, при очень хорошо сохраняет тепло.На выбор размеры M-XXL. Черная и серая расцветки. В целом за комплект качественного термобелья это отличная цена. 

Вакуумный упаковщик Tinton Life

Цена $13

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Доступный кухонный упаковщик, применение которого позволяет серьезно продлить жизнь ингредиентам, заготовкам или готовым продуктам с помощью вакуумирования.

Аккумуляторные батарейки

Цена $3.66 - 15.80

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Чтобы не покупать каждый раз новые батарейки, я решила перейти на многоразовые, которые заряжаются через USB-кабель. Конечно же это очень удобно, практично и экономично.

Восстановитель автодворников Baseus

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Цена $7

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Девайс с двух сторон имеет абразивные полоски, проводя которыми по силикону накладок, происходит удаление их шероховатостей и выравнивание кромки, в результате чего резинки плотнее прижимаются к стеклу, обеспечивая лучший сгон воды.

Внешний аккумулятор Baseus

Цена $34

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Аккумулятор ёмкостью 30 000mah. Способен выдавать до 65 Вт через порт USB‑C. Такой мощности будет достаточно для подзарядки большинства популярных моделей ноутбуков Apple, ASUS, Lenovo, Dell и многих других.

Паяльная станция

Цена $21.99 - 49.49

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Паяльная станция с двойным жк-дисплеем на котором видно температуру паяльника и фена. Устройство используется для работы с различными электронными компонентами, для спайки электропроводки, термоусадки. Выходная мощность устройства составляет 800 Вт.

Комплект рыбаку

Цена $12

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В данном комплекте есть различные типы принадлежности для полноценного оснащения удочки. В пластиковом боксе есть ячейки подгрузило, крючки, повадки, вертушки, различные наконечники и дополнительное приспособление для рыбалки. Всего более 160 штук. Изделия изготовлены из нержавеющей стали, используется для донной ловли, ловли как с берега так и с лодки.

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