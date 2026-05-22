molexandr
AMD впервые за долгое время выпустила новый графический драйвер для видеокарт Polaris и Vega
Исправили проблему в Apex Legends.

Компания AMD впервые за долгое время выпустила новый графический драйвер для видеокарт Polaris и Vega в составе набора AMD Software: Adrenalin Edition 26.5.2, сообщает VideoCardz.com. Драйвер прошёл сертификацию WHQL. Этот набор программного обеспечения представлен отдельно от основного пакета 26.5.2, который выпустили на прошлой неделе для графических решений семейства RDNA. Основной пакет, в частности, содержит оптимизации для новых игр, Forza Horizon 6 и 007 First Light, набор для устаревших видеокарт Polaris и Vega — нет.

Источник изображения: Zii Miller, Unsplash (отредактировано)

Рассматриваемый набор программного обеспечения предназначен для видеокарт серий Radeon RX 400, Radeon RX 500, Radeon 500X, Radeon RX Vega, Radeon VII и AMD Radeon Pro Duo. Компания также указывает в списке совместимых графические решения Radeon 600 для ноутбуков, но отмечает, что это эталонный графический драйвер и он обладает ограниченной поддержкой функций, специфичных для систем различных производителей.

В наборе AMD Software: Adrenalin Edition 26.5.2 для видеокарт Polaris и Vega исправлена одна проблема на системах с видеокартами Radeon RX 400 и Radeon RX 500 — внезапные сбои в игре Apex Legends. В примечаниях к выпуску отсутствует информация о каких-либо прочих изменениях.

Последняя видеокарта семейства Polaris, Radeon RX 590, вышла в 2018 году и, по сути, являлась разогнанной версией RX 580. Последней видеокартой семейства Vega стала Radeon VII, выпущенная в 2019 году. Предыдущий драйвер для видеокарт Polaris и Vega был выпущен в августе 2025 года под версией 25.8.1.

#amd #видеокарты #драйверы
Источник: videocardz.com
