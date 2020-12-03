Настольная пила

Цена $59

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Электрическая настольная пила, циркулярный механизм пилы служит для распила металлических и деревянных материалов. Для вращения используется клиноременная передача с питанием от сети 220 вольт. Мощность электроинструмента 360 вт.

Мощный прожектор

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Цена $18

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Светодиодный фонарь с мощностью освещения до 60 Вт. Оснащен аккумуляторами типа 32650 общей емкостью на 10000 миллиампер часов. Время работы фонаря составляет до 6 часов, а зарядки 2-3 часа.

Подставка для шлифовальной машины

Цена $18

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Этот кронштейн предназначен для точной резки изделия из разных материалов. Позволит снять нагрузку с кисти руки и сможет превратить простую болгарку в многофункциональную циркулярку.

Электрический гаечный ключ

Цена $38

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Отличный ключ WOSAI из высококачественной стали подойдёт для решения любых задач, начиная с отладки и заканчивая капитальным ремонтом.

Сим-карта

Цена $8

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Для работы симки не нужно качать никаких прошивок для USB-модема. Без проблем можно раздавать wi-fi через роутер. За 350 руб. в месяц у вас будет быстрый интернет и большое количество минут для звонков.

Домашняя сигнализация

Цена $41.99 - 173.99

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Недорогой набор для самостоятельной установки сигнализации от Kerui. У продавца большой выбор комплектацией под помещения любых размеров и под любые бюджеты. При срабатывании любого из датчиков движения центральный блок отправляет уведомление и сообщение на смартфон.

Автомобильный стартер 70MAI

Цена $49

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Подойдет для бензиновых авто до 4 л и дизелей до 3 л. Имеет пусковой ток 600А, повербанк емкостью 11 000 мАч с 5В/2.4А на выход. Имеется встроенный фонарик для работы в темное время суток. В комплекте помимо аксессуаров для "прикуривания", имеется еще и классный чехол для хранения.

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