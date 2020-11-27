Кошелек с RFID-защитой

Цена $8

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Этот бумажник предназначен для тех, кто не любит бумажки, а предпочитает использовать банковские карточки. Хотя внутри и есть зажим для наличных, но много туда просто не поместится.

POCO M3

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Цена $121 с учетом купона продавца и промокода KLASS300

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6.53" дисплей, 2340 x 1080 FHD+

Процессор Qualcomm Snapdragon 662, 11 нм

Тройная камера 48+2+2 МП, фронталка всего на 8 МП

Батарея на 6000 мАч, быстрая зарядка 18 Вт

Инфракрасный порт, аудиоразъем, Type-C

Боковой сканер

Сенсорный дозатор мыла Xiaomi Simpleway C1

Цена $9 с автоматической скидкой продавца в корзине $8

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Самая низкая цена за все время. Обычно даже на распродажах такой стоит на $5-7 дороже. Берем пока есть.

При поднесении руки смешивает мыльный раствор с воздухом и мгновенно выдает порцию пены.

Я перезаправляю его обычным жидким мылом с водой в пропорции примерно 1 к 3.

Цифровой мультиметр HABOTEST

Цена $24

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Может работать как в ручном, так и в автоматическом режиме. Большой экран с подсветкой. Кроме стандартных для таких устройств функций, имеет детектор скрытой проводки, возможность измерения емкости конденсаторов.

Шуруповерт

Цена $13.49 - 45.78

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Для тех, кто давно искал себе компактный шуруповерт или электрическую отвертку с затяжным патроном рекомендую присмотреться к этой штуковине. Компактный, легкий, и в то же время мощный. Еще одним плюсом является удобный кейс с универсальным набором свёрл, бит и перьев. В комплект входит 73 предмета.

Наушники QCY qs1

Цена $11

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Наушники‑вкладыши с поддержкой Bluetooth 5.0 и встроенным микрофоном принимают сигнал в радиусе до 10 м. Ёмкости аккумулятора хватает примерно на 4 часа прослушивания музыки, а время зарядки составляет 2 часа.

Паяльник

Цена $7

КУПИТЬ ТУТ - 80Вт - Паяльная станция Eruntop 8586 - JCD 8898

Самый ходовой популярный паяльник на AliExpress, можно выбрать самый дешевый паяльник всего за 250 рублей, он на 60 ватт, имеет регулировку температуры. Можно купить паяльники по-мощнее на 80 ватт, он уже с цифровым дисплеем и регулирует температуру от 200 до 450 градусов.

ТВ-приставка Vontar

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Цена $16.92 - 50.77

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Качественная телеприставка на Android 9.0 для воспроизведения любых типов контента вплоть до видеопотока 4K/60 fps в контейнерах H.264 и H.265, даже с очень большим битрейтом.

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