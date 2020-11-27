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Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: POCO M3, мультиметр HABOTEST и другое

В этой подборке будут самые удачные и удивительные находки на Aliexpress, которые набирают популярность. Каждый товар выбран по самой низкой цене и у проверенного продавца. Если понравилась подборка, обязательно поставь лайк
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Кошелек с RFID-защитой

Цена $8

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Этот бумажник предназначен для тех, кто не любит бумажки, а предпочитает использовать банковские карточки. Хотя внутри и есть зажим для наличных, но много туда просто не поместится.

POCO M3

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Цена $121 с учетом купона продавца и промокода KLASS300

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  • 6.53" дисплей, 2340 x 1080 FHD+
  • Процессор Qualcomm Snapdragon 662, 11 нм
  • Тройная камера 48+2+2 МП, фронталка всего на 8 МП
  • Батарея на 6000 мАч, быстрая зарядка 18 Вт
  • Инфракрасный порт, аудиоразъем, Type-C
  • Боковой сканер

Сенсорный дозатор мыла Xiaomi Simpleway C1

Цена $9 с автоматической скидкой продавца в корзине $8

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Самая низкая цена за все время. Обычно даже на распродажах такой стоит на $5-7 дороже. Берем пока есть.

При поднесении руки смешивает мыльный раствор с воздухом и мгновенно выдает порцию пены.

Я перезаправляю его обычным жидким мылом с водой в пропорции примерно 1 к 3.

Цифровой мультиметр HABOTEST

Цена $24

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Может работать как в ручном, так и в автоматическом режиме. Большой экран с подсветкой. Кроме стандартных для таких устройств функций, имеет детектор скрытой проводки, возможность измерения емкости конденсаторов. 

Шуруповерт

Цена $13.49 - 45.78

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Для тех, кто давно искал себе компактный шуруповерт или электрическую отвертку с затяжным патроном рекомендую присмотреться к этой штуковине. Компактный, легкий, и в то же время мощный. Еще одним плюсом является удобный кейс с универсальным набором свёрл, бит и перьев. В комплект входит 73 предмета.

Наушники QCY qs1

Цена $11

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Наушники‑вкладыши с поддержкой Bluetooth 5.0 и встроенным микрофоном принимают сигнал в радиусе до 10 м. Ёмкости аккумулятора хватает примерно на 4 часа прослушивания музыки, а время зарядки составляет 2 часа.

Паяльник

Цена $7

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ТВ-приставка Vontar

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