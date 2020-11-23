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Воздушный автомобильный компрессор используется для накачки шин велосипедов, мотоциклов, автомобилей. В комплекте есть переходник и насадки для спортивного инвентаря и прочих резиновых изделий. На дисплей выводится информация о давлении. Рабочая температура от -20 до 70 градусов.

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Приставка на Android 9.0 с процессором Amlogic S905X3, 4 ГБ ОЗУ и хранилищем на 32/64/128 ГБ. Поддерживает 4K‑разрешение с частотой 60 к/c, кодек H.265 и технологию HDR. Внутри также установлены модули Wi‑Fi (2,4 и 5 ГГц), Bluetooth 4.1 и Ethernet.

Увлажнитель воздуха Xiaomi Smartmi Humidifier 2

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Цена $91 по промокоду SOBLACK500

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Увлажнитель подключается к приложению Mi Home. Там уже можно следить за показаниями температуры и влажности, включать/выключать питание, настраивать сценарии и режимы работы, установить таймер и другое. 

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