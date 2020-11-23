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Рейсмус столярный

Цена $33

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Как известно рейсмус - это инструмент с помощью которого на древесине процарапывают линии параллельные строганному краю или отрезанному торцу у доски. Инструмент имеет стандартный упор и нож с фаской внутрь, а с другой упоры представляют собой два ролика, что позволяет делать разметку круглых или полукруглых линий.

Мультиметр RICHMETERS RM113D

Цена $4.48 - 13.62

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Этот цифровой мультиметр способен измерить напряжение до 600 вольт, температуру до 1000 градусов цельсия, переменный и постоянный ток до 10 ампер, а также емкость конденсаторов, тестирование диодов. Помимо этого, здесь есть индикатор скрытой проводки и фонарик в задней части устройства.

Робот-пылесос Xiaomi Mijia 1C

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Цена $193

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Очень популярный гаджет, который самостоятельно уберет любой мусор с пола. Часто это действительно очень удобно, так как от вас требуется только заряжать пылесос, а на полу всегда будет чисто.

Кроссовки Xiaomi

Цена $67

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Кроссовки выполнены из натуральной кожи. Обувь имеет трехслойную амортизацию. Стельки - антибактериальные. В наличии есть 2 цвета, но как по мне, коричневые - самый топ. Рекомендую к покупке!

Пусковое устройство 70mai

Цена $50

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Одно из наиболее полезных автомобильных устройств в текущем сезоне, позволяющее запустить двигатель подачей высоких токов при температуре от минус 20 до плюс 60 градусов

Компрессор

Цена $32

КУПИТЬ ТУТ - Baseus - Baseus Air Pump

Воздушный автомобильный компрессор используется для накачки шин велосипедов, мотоциклов, автомобилей. В комплекте есть переходник и насадки для спортивного инвентаря и прочих резиновых изделий. На дисплей выводится информация о давлении. Рабочая температура от -20 до 70 градусов.

ТВ‑приставка Vontar X3

Цена $33

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Приставка на Android 9.0 с процессором Amlogic S905X3, 4 ГБ ОЗУ и хранилищем на 32/64/128 ГБ. Поддерживает 4K‑разрешение с частотой 60 к/c, кодек H.265 и технологию HDR. Внутри также установлены модули Wi‑Fi (2,4 и 5 ГГц), Bluetooth 4.1 и Ethernet.

Увлажнитель воздуха Xiaomi Smartmi Humidifier 2

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Цена $91 по промокоду SOBLACK500

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Увлажнитель подключается к приложению Mi Home. Там уже можно следить за показаниями температуры и влажности, включать/выключать питание, настраивать сценарии и режимы работы, установить таймер и другое.

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