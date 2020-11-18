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Держатель

Цена $4

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Всем, кто сталкивается с мелким ремонтом или пайкой плат, известно, насколько это занятие бывает неудобное и кропотливое. А вот тут проблемы будут автоматически решены. Очень даже удобно.

Фонарик Xiaomi

Цена $31

КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi BEEBEST - Convoy S2

Отличный мультитул от компании Xiaomi, который имеет вид точечного фонарика хорошей мощности. Дальность подсветки составляет 100 метров. Есть несколько режимов свечения. Емкость аккумулятора 2600mah.

Электроотвертка

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Цена $56

КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - WOSAI - Hilda - DEKO - LOMVUM - Drillpro

Работает от литий-ионного аккумулятора. При помощи данного инструмента можно легко затянуть различные болтовые, гаечные крепления. Позволит оперативно собрать мебель и и смонтировать определенную конструкцию.

Видеорегистратор DDPai

Цена $37 по промокоду alilove11all20 + купон продавца $3/49 + спецкупоны

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КУПИТЬ ТУТ - M63s 4K - Xiaomi 70mai Pro - Mola N3 - Xiaomi 70mai A800

сенсор Sony IMX307

Кодек H.265, ночная съёмка

Угол обзора 140гр.

Управление со смартфона по WiFi

24-часовой контроль

32 ГБ встроенной памяти

Паяльник

Цена $7

КУПИТЬ ТУТ - Паяльная станция JCD 8858 - станция на 750 Вт - с феном - паяльник TS100

Электрический паяльник с регулируемой температурой. Данный прибор имеет медный наконечник при помощи которого можно выполнять паяльные работы, чинить разрыва в электрических цепях, создать различную спайку.

Лыжные очки

Цена $19

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Если вы предпочитаете проводить отпуск на горнолыжных курортах, то вам нужно хорошенько подготовить соответствующее оборудование и экипировку. Присмотритесь к этим модным светоотражающим очкам, которые удобно сядут, будут оберегать ваши глаза от солнечных лучей, снега и сильного горного ветра.

Система мониторинга давления в шинах

Цена $22

КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - 70mai

Устройство для диагностики и контроля давления в автомобильных шинах. На жк экран поступают данные с четырёх колёс от датчиков по удалённому каналу работающим на частоте 433МГц. Датчики защищены от воды, пыли и грязи.

Ретро приставка

Цена $18

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Миниатюрная консоль размером с флешку, только вместо USB тут штекер HDMI. В памяти устройства, в зависимости от опций, будет 600 или 1400 олдскульных игр. Полноценно работает с 4K-телевизорами, то есть пикселизация в 8-битных играх, как и полагается, будет видна, но без размытости.

Подставка для шлифовальной машины

Цена $18

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КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - ТУТ - Стойка для УШМ

Этот кронштейн предназначен для точной резки изделия из разных материалов. Позволит снять нагрузку с кисти руки и сможет превратить простую болгарку в многофункциональную циркулярку.

Держатель для смартфона с беспроводной зарядкой

Цена $16

КУПИТЬ ТУТ - дешевый

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Качественная модель держателя для смартфона, в которое есть встроенная беспроводная зарядка. Есть несколько вариантов: с фиксацией на лобовое стекло и с прищепкой для дефлекторов.

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