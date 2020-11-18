Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: фонарь Xiaomi BEEBEST, Xiaomi 70mai A800
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Держатель
Цена $4
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Всем, кто сталкивается с мелким ремонтом или пайкой плат, известно, насколько это занятие бывает неудобное и кропотливое. А вот тут проблемы будут автоматически решены. Очень даже удобно.
Фонарик Xiaomi
Цена $31
КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi BEEBEST - Convoy S2
Отличный мультитул от компании Xiaomi, который имеет вид точечного фонарика хорошей мощности. Дальность подсветки составляет 100 метров. Есть несколько режимов свечения. Емкость аккумулятора 2600mah.
Электроотвертка
Цена $56
КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - WOSAI - Hilda - DEKO - LOMVUM - Drillpro
Работает от литий-ионного аккумулятора. При помощи данного инструмента можно легко затянуть различные болтовые, гаечные крепления. Позволит оперативно собрать мебель и и смонтировать определенную конструкцию.
Видеорегистратор DDPai
Цена $37 по промокоду alilove11all20 + купон продавца $3/49 + спецкупоны
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КУПИТЬ ТУТ - M63s 4K - Xiaomi 70mai Pro - Mola N3 - Xiaomi 70mai A800
- сенсор Sony IMX307
- Кодек H.265, ночная съёмка
- Угол обзора 140гр.
- Управление со смартфона по WiFi
- 24-часовой контроль
- 32 ГБ встроенной памяти
Паяльник
Цена $7
КУПИТЬ ТУТ - Паяльная станция JCD 8858 - станция на 750 Вт - с феном - паяльник TS100
Электрический паяльник с регулируемой температурой. Данный прибор имеет медный наконечник при помощи которого можно выполнять паяльные работы, чинить разрыва в электрических цепях, создать различную спайку.
Лыжные очки
Цена $19
Если вы предпочитаете проводить отпуск на горнолыжных курортах, то вам нужно хорошенько подготовить соответствующее оборудование и экипировку. Присмотритесь к этим модным светоотражающим очкам, которые удобно сядут, будут оберегать ваши глаза от солнечных лучей, снега и сильного горного ветра.
Система мониторинга давления в шинах
Цена $22
КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - 70mai
Устройство для диагностики и контроля давления в автомобильных шинах. На жк экран поступают данные с четырёх колёс от датчиков по удалённому каналу работающим на частоте 433МГц. Датчики защищены от воды, пыли и грязи.
Ретро приставка
Цена $18
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Миниатюрная консоль размером с флешку, только вместо USB тут штекер HDMI. В памяти устройства, в зависимости от опций, будет 600 или 1400 олдскульных игр. Полноценно работает с 4K-телевизорами, то есть пикселизация в 8-битных играх, как и полагается, будет видна, но без размытости.
Подставка для шлифовальной машины
Цена $18
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КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - ТУТ - Стойка для УШМ
Этот кронштейн предназначен для точной резки изделия из разных материалов. Позволит снять нагрузку с кисти руки и сможет превратить простую болгарку в многофункциональную циркулярку.
Держатель для смартфона с беспроводной зарядкой
Цена $16
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Качественная модель держателя для смартфона, в которое есть встроенная беспроводная зарядка. Есть несколько вариантов: с фиксацией на лобовое стекло и с прищепкой для дефлекторов.
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