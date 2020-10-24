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Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: умные часы, планшет Teclast P20 и другое
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Умные часы Kospet Optimus Pro

Цена $127

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Одна из самых красивых моделей умных часов с отличными характеристиками. Работают под управлением Android. Часы поддерживают все популярные функции носимой электроники. Оснащены датчиками для контроля показателей здоровья и 8 Мп камерой. В часах предусмотрен слот для nano-Sim карты.

IP камера Yi

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Цена $25 по промокоду 11PICKUPDEAL

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IP-камера с углом обзора 360 градусов. Имеет компактный размер и малый вес. Оснащена датчиком движения, динамиком и микрофоном. Есть дневной и ночной режим съемки. Управление через фирменное приложение. 

Аккумуляторный клеевой пистолет

Цена $28

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Автоматический аккумуляторный пистолет для герметика от компании Deko. Упрощает и автоматизирует процесс нанесения жидких гвоздей, герметика или клея.

TV stick от Xiaomi

Цена $30

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Это маленькое устройство размером с обычную флешку, которая превращает ваш телевизор в Smart TV с возможностью пользоваться самыми различными сервисами через домашнюю сеть, а также бонусом вы можете просматривать любые аудио и видео файлы со смартфона или ноутбука. 

Умные весы

Цена $20

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Выполнены из закаленного стекла. Если соединить умные весы с телефоном по Bluetooth, они проанализируют до 25 физических данных Вашего организма, что поможет Вам быстрее достигнуть желаемых параметров.

Электроотвертка Hilda

Цена $25.58 - 38.75

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Закручивание происходит быстро, обеспечивается неплохой скоростью вращения до 1200 об/мин. Эргономика штуковины хорошая, корпус приятно держать в руке, в процессе не дает особую нагрузку.

TWS наушники

Цена $21

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У ушей 7.2 мм излучатели и Bluetooth 5.0, а также улучшенное шумоподавление при звонках Environment Noise Reduction. Защита от воды тут по IPX4. Работают 4ч на одном заряде и до 12ч с кейсом.

Планшет Teclast P20 2/32 ГБ

Цена $91 по промокоду P20RU1024

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Классный планшет на Android 10 по очень хорошей скидке! Есть даже возможность звонков для тех, кому это важно. Самая низкая цена за все время.

  • дисплей 10.1"
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