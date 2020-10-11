Цена $53

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Предназначен для всех видов работ с древесиной. Направляющая идёт в комплекте с фрезером + ключи для обслуживания. Скорость вращения сверла 30 000 оборотов в минуту

мощность 800 ватт

работает от сети 220 вольт

диаметр рабочей области 6,35мм

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Цена $28

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Качественная дрель от бренда WOSAI на 12Вт. Отличный вариант для дома, когда нужно быстро, что-то починить или собрать. Батарея на 1500mah. На корпусе имеется лазерная указка для точности.

Цена $36

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Универсальное приспособление, которое пригодится не только профессиональным строителям, но и простым любителям. Сама лента с магнитным фиксатором рассчитана на измерения до 5 метров, тогда как использование лазерного луча позволяет увеличивать заданную величину до 40-60 м, в зависимости от выбранной модели.

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Одна из самых популярных беспроводных колонок на Алиэкспресс. Синхронизируется с гаджетами через Bluetooth 5.0. Мощность 12 Вт. Имеет надежную влагозащиту. Емкости аккумулятора достаточно для 24 часов беспрерывной работы.

Цена $11

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Удобный гаджет отличается точностью измерений и имеет функцию определения аритмии. Помимо давления, устройство отслеживает пульс. Показатели последних измерений хранятся в памяти и выводятся на экран при нажатии кнопки.

Цена $3.37 - 4.21

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Износостойкие свёрла с титановым покрытием. Подходят для работы с алюминием, железом, деревом, пластиком. В комплекте 13 свёрл с боксе с подписанными размерами.

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Парные рации Baofeng BF-888S — идеальный выбор для любителей активного отдыха, туризма, рыбалки и охоты, особенно учитывая вес, который составляет всего 150 грамм. Литий-ионный аккумулятор позволяет рациям продержаться до 10 часов в режиме постоянной работы при температурах от -20 до +60 градусов.

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