Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: ручной фрезер, ретро консоль и другое
Ручной фрезер
Цена $53
Предназначен для всех видов работ с древесиной. Направляющая идёт в комплекте с фрезером + ключи для обслуживания. Скорость вращения сверла 30 000 оборотов в минуту
- мощность 800 ватт
- работает от сети 220 вольт
- диаметр рабочей области 6,35мм
Шуруповерт WOSAI
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Цена $28
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Качественная дрель от бренда WOSAI на 12Вт. Отличный вариант для дома, когда нужно быстро, что-то починить или собрать. Батарея на 1500mah. На корпусе имеется лазерная указка для точности.
Лазерная рулетка
Цена $36
Универсальное приспособление, которое пригодится не только профессиональным строителям, но и простым любителям. Сама лента с магнитным фиксатором рассчитана на измерения до 5 метров, тогда как использование лазерного луча позволяет увеличивать заданную величину до 40-60 м, в зависимости от выбранной модели.
Беспроводная колонка Anker
Цена $36
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КУПИТЬ ТУТ - JBL FLIP 5 - JBL Boombox 2 - Cowin 6110 - Mifa A3
Одна из самых популярных беспроводных колонок на Алиэкспресс. Синхронизируется с гаджетами через Bluetooth 5.0. Мощность 12 Вт. Имеет надежную влагозащиту. Емкости аккумулятора достаточно для 24 часов беспрерывной работы.
Тонометр на запястье
Цена $11
Удобный гаджет отличается точностью измерений и имеет функцию определения аритмии. Помимо давления, устройство отслеживает пульс. Показатели последних измерений хранятся в памяти и выводятся на экран при нажатии кнопки.
Набор свёрл
Цена $3.37 - 4.21
Износостойкие свёрла с титановым покрытием. Подходят для работы с алюминием, железом, деревом, пластиком. В комплекте 13 свёрл с боксе с подписанными размерами.
Комплект надёжных раций Baofeng
Цена $22
Парные рации Baofeng BF-888S — идеальный выбор для любителей активного отдыха, туризма, рыбалки и охоты, особенно учитывая вес, который составляет всего 150 грамм. Литий-ионный аккумулятор позволяет рациям продержаться до 10 часов в режиме постоянной работы при температурах от -20 до +60 градусов.
Ретро консоль
Цена $9
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Консоль предлагает для игрока около 500 наиболее популярных игр, портированных с Dendy, Sega и более ранних проектов. Каждый найдет своё, чтобы скоротать ожидание.
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