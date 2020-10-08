Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: сабельная пила WORKPRO, электроотвертка Hilda и другое
Светодиодный фонарик Sofirn
Цена $22
КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi mijia BEEBEST
Мощный светодиодный фонарик с 5 режимами работы. Работает на литий-ионном аккумуляторе в двух вариациях (21700 и 18650).
реклама
Прочный алюминиевый корпус, ударопрочный и не тяжелый. Также есть влагозащита (до 2-х метров под водой в течении получаса).
Сабельная пила WORKPRO
Цена $46
КУПИТЬ ТУТ - Другая - ТУТ - ТУТ - ЗДЕСЬ - аккумуляторная дисковая пила
Продвинутая, но доступная модель сабельной электропилы, заменяющей в хозяйстве привычный ручной инструмент. Надежный бренд с сервисными центрами по России.
Оснащена качественной рабочей головкой и всеми необходимыми приспособлениями для настройки. В комплекте есть расходники для работы по металлу и дереву.
Массажер
Цена $88
КУПИТЬ ТУТ - шиацу для спины - для ступней - для спины - Массажный пистолет
реклама
Массажное сиденье, которое можно прикрепить к креслу или прямо на ваш диван. Массирует весь позвоночник – от шеи до копчика. Для каждой зоны – специальные режимы вибрации. Стимулирует кровообращение, снимает мышечные спазмы и боли.
Комплект видеонаблюдения ZOSI
Цена $84.96 - 180.48
КУПИТЬ ТУТ - Techage - Xiaomi YI - Hiseeu 8CH - Gadinan - Jooan 8CH - H.VIEW - Movols
Водонепроницаемый комплект видеонаблюдения с камерами (от 4 до 8 на выбор) разрешением 1440P для более чётких видеозаписей может снимать в помещении и на открытом воздухе. Управление осуществляется через смартфон.
Электроотвертка Hilda
Цена $25.58 - 38.75
КУПИТЬ ТУТ - WOSAI - Hilda - DEKO - LOMVUM - Drillpro
Закручивание происходит быстро, обеспечивается неплохой скоростью вращения до 1200 об/мин. Эргономика штуковины хорошая, корпус приятно держать в руке, в процессе не дает особую нагрузку.
Умный электрический чайник Xiaomi Mi Smart Kettle
Цена $29 по промокоду MIHOME300 + купон продавца
Объем этого чайника составляет 1.5 л, а мощность 1800Вт. Внутренняя часть выполнена из нержавеющей стали. Из умных функций интеллектуальный контроль температуры и управление через Bluetooth со смартфона.
Умные часы Amazfit Verge
Цена $77
реклама
КУПИТЬ ТУТ - Amazfit Neo - GTR - GTS - Cor - Zeblaze NEO 2 - Amazfit T-Rex - Amazfit Stratos - Stratos 2 - Stratos 3 - Xiaomi Haylou - Honor Magic Watch 2
Спортивные часы с большим функционалом опций, оснащены 450mah батареей для поддержания функций будильника, 24 часового формата времени, уведомлений с телефона, хронографа, пульсометра и прочих программ. Память на 128мб решает все важные для вас задачи.
Триммер Xiaomi ENCHEN Humming Bird
Цена $21
реклама
Триммер ручной для стрижки и корректировки. Пластиковые насадки одеваются поверх лезвия, обеспечивая необходимое расстояние для сбривания волос, а также защиту.
Устройство оснащено встроенным аккумулятором питания с зарядкой от usb. Корпус выполнен из стали с элементами пластика.
Дрон Topacc
Цена $30
реклама
Манёвренный квадрокоптер с широкоугольной камерой для съемки видео. Его отличает внутренняя стабилизация линзы, высокая автономность даже при плохих погодных условиях. Дальность связи около 100 метров.
Автосигнализация с автозапуском
Цена $46
устанавливается в авто под приборную панель, подключается к проводке машины, питание контроллера от 12 вольт. Есть функция авто запуска двигателя. Два ключа брелока с электронным открыванием дверей. Данный вид охранной системы подойдет для любого авто.
реклама
Рекомендую также посмотреть прошлые подборки товаров.
Полезные гаджеты можете найти в телеграм канале - https://t.me/aliworkman
Группа вк - https://vk.com/workman1
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила