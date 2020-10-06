Цена $57

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Автомобильный сканер THINKCAR для полной диагностики системы транспортного средства. Он сканирует приводную систему, систему шасси, систему кузова. Есть специальное приложение, в котором можно отслеживать состояние автомобиля.

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Предназначен для измерения лакокрасочных покрытий, тестер автоматически срабатывает в течении 2 сек. Есть подсветка жк дисплея.

Прибор с питанием от батареек типа - ААА. Работает контактным способом через прикосновение щупом к объекту. Точность определения 0,1 мм.

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Отличный и популярный мультиметр. Компактные размеры, есть встроенный фонарик. Бренд популярный, делает качественные мультиметры, что и подтверждает 1К заказов и высокий рейтинг.

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Приспособление для стимуляции мышечной ткани, прибор использует вибрацию и нагрев на область наложения. Работает автономно от батареи питания на 2000mah.

Тренажер используется также как способ сжечь лишний жир, одевайте на работу, отдых, прогулку прямо под одежду. Удобное и эффективное изделие.

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Камера для видеонаблюдения с широким углом обзора 360 градусов. Оснащена микрофоном и динамиком для двухсторонней связи. Есть датчик шума и движения, а также ночная подсветка. Управление дистанционное.

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Робот для мытья окон плотно крепится к вертикальной поверхности вакуумным способом — вероятность падения чрезвычайно мала, но у устройства всё же предусмотрен страховочный шнур. Включается помощник с помощью дистанционного пульта или кнопок на самом гаджете.

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Без проблем забивает гвозди, дюбеля и прочие крепежные элементы. Работает от двигателя нагнетателя давления до 160 пси. Ресурс работы 300 000 часов. Есть сменная кассета со скобами, гвоздями. Мощность 300 ватт, размер 27 на 15 см. Отлично подойдет для ремонта и строительства, прост в управлении.

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Аккумуляторы с номинальной емкостью 3400mah. Максимальный непрерывный ток разряда: 6.8 A. Аккумуляторы хорошего качества, для повторного использования необходимо подзарядить в зарядном устройстве. Рекомендую к покупке именно эти АКБ.

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