Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: стимулятор мышц, IP камера YI Dome Guard и другое
Автомобильный сканер
Цена $57
Автомобильный сканер THINKCAR для полной диагностики системы транспортного средства. Он сканирует приводную систему, систему шасси, систему кузова. Есть специальное приложение, в котором можно отслеживать состояние автомобиля.
Толщиномер
реклама
Цена $13
Предназначен для измерения лакокрасочных покрытий, тестер автоматически срабатывает в течении 2 сек. Есть подсветка жк дисплея.
Прибор с питанием от батареек типа - ААА. Работает контактным способом через прикосновение щупом к объекту. Точность определения 0,1 мм.
Цифровой мультиметр ANENG M118A
Цена $9
КУПИТЬ ТУТ - RM101 - HABOTEST - BSIDE - Mustool MT111 - RICHMETERS - ANENG Q1 - ANENG AN8009 - ТУТ - BSIDE для авто - дешевый
Отличный и популярный мультиметр. Компактные размеры, есть встроенный фонарик. Бренд популярный, делает качественные мультиметры, что и подтверждает 1К заказов и высокий рейтинг.
Стимулятор мышц
Цена $10
реклама
Приспособление для стимуляции мышечной ткани, прибор использует вибрацию и нагрев на область наложения. Работает автономно от батареи питания на 2000mah.
Тренажер используется также как способ сжечь лишний жир, одевайте на работу, отдых, прогулку прямо под одежду. Удобное и эффективное изделие.
IP камера YI Dome Guard
Цена $28
КУПИТЬ ТУТ - ТУТ или ЗДЕСЬ
Камера для видеонаблюдения с широким углом обзора 360 градусов. Оснащена микрофоном и динамиком для двухсторонней связи. Есть датчик шума и движения, а также ночная подсветка. Управление дистанционное.
Робот для мытья окон
Цена $97
КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - Liectroux X6
Робот для мытья окон плотно крепится к вертикальной поверхности вакуумным способом — вероятность падения чрезвычайно мала, но у устройства всё же предусмотрен страховочный шнур. Включается помощник с помощью дистанционного пульта или кнопок на самом гаджете.
Пневматический инструмент для деревообработки
Цена $66
реклама
Без проблем забивает гвозди, дюбеля и прочие крепежные элементы. Работает от двигателя нагнетателя давления до 160 пси. Ресурс работы 300 000 часов. Есть сменная кассета со скобами, гвоздями. Мощность 300 ватт, размер 27 на 15 см. Отлично подойдет для ремонта и строительства, прост в управлении.
Аккумуляторы Liitokala 3400mah
Цена $13
КУПИТЬ ТУТ - HG2 - VariCore - в РФ
Аккумуляторы с номинальной емкостью 3400mah. Максимальный непрерывный ток разряда: 6.8 A. Аккумуляторы хорошего качества, для повторного использования необходимо подзарядить в зарядном устройстве. Рекомендую к покупке именно эти АКБ.
реклама
Рекомендую также посмотреть прошлые подборки товаров.
Полезные гаджеты можете найти в телеграм канале - https://t.me/aliworkman
Группа вк - https://vk.com/workman1
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила