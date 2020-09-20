Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: ТВ-приставка X96 MAX Plus, пылесос Roborock S5 Max и другое
Сидушка
Цена $13
Эластичная сидушка из силикона, благодаря своей сотовой форме обладает "дышащими" свойствами, что не позволит употеть в теплое время года. Вещь универсальная, может использоваться как в автомобиле, так и на компьютерном кресле.
Робот-пылесос Roborock S5 Max
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Цена $424
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Умный гаджет с множеством функций уборки, выполняет определенную программу очистки помещения от мелкого мусора. В нем есть навигатор передвижение по выбранному или произвольному маршруту, оснащен системой всасывания циклон.
Умные часы Amazfit Stratos 3
Цена $219
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Одна из самых красивых моделей часов от Xiaomi. Смотрится стильно и подойдет под любой стиль одежды. Показывает различные показатели здоровья. Корпус из нержавеющей стали. Часы многофункциональны. Кроме стандартных функций носимой электроники в часах есть 19 спортивных режимов.
ТВ-приставка X96 MAX Plus
Цена $17.63 - 50
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Смарт приставка к телевизору которая позволит смотреть фильмы, ютуб и выходить в интернет даже с древнего телевизора. Так много в последнее время стало вещей со словом смарт в названии и не все из них полезные, но это как раз удачный вариант.
Робот для мытья окон
Цена $97
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Робот для мытья окон для влажной и сухой уборки. Надежное крепление к стеклу обусловлено наличием мощного двигателя у устройства. Он не оставляет разводов и подходит для всех типов окон.
Сетевой фильтр
Цена $27
Сетевой фильтр с розетками и USB-разъёмами для подзарядки гаджетов. Количество розеток и портов зависит от модели.
Аккумуляторная отвертка Bosch
Цена $54
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Это последнее слово в технике и профессиональном инструменте Bosch. В комплекте идет множество насадок, которые делают отвертку Bosch незаменимым помощником в установке электрических розеток, сборке мебели, монтаже световых приборов, ремонте авто и бытовых электроприборов.
Тонометр
Цена $16
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Полезная вещь для любого дома. Этот прибор за несколько секунд полностью самостоятельно измеряет артериальное давление. Этот показатель важен для большого количества людей, позволяет вовремя принять лекарство или обратить к врачу.
Полировщик Baseus
Цена $12
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КУПИТЬ ТУТ - Мощная - ТУТ - Полировочная губка
Удобный ручной полировщик от небезызвестного бренда Baseus. Такое решение существенно упростит процесс полировки. В ручку встроена емкость на сто миллилитров, из которой паста или воск будут равномерно подаваться на губку.
Гравер
Цена $12
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Трёхскоростной маленький гравер на аккумуляторе. Можно заказать с большим количеством расходников. Инструмент сгодится для полировки, гравировки, резьбы, сверления, шлифовки и т.д. На корпусе имеется три индикатора, показывающие текущую скорость вращения.
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