Цена $13

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Эластичная сидушка из силикона, благодаря своей сотовой форме обладает "дышащими" свойствами, что не позволит употеть в теплое время года. Вещь универсальная, может использоваться как в автомобиле, так и на компьютерном кресле.

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Цена $424

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Умный гаджет с множеством функций уборки, выполняет определенную программу очистки помещения от мелкого мусора. В нем есть навигатор передвижение по выбранному или произвольному маршруту, оснащен системой всасывания циклон.

Цена $219

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Одна из самых красивых моделей часов от Xiaomi. Смотрится стильно и подойдет под любой стиль одежды. Показывает различные показатели здоровья. Корпус из нержавеющей стали. Часы многофункциональны. Кроме стандартных функций носимой электроники в часах есть 19 спортивных режимов.

Цена $17.63 - 50

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Смарт приставка к телевизору которая позволит смотреть фильмы, ютуб и выходить в интернет даже с древнего телевизора. Так много в последнее время стало вещей со словом смарт в названии и не все из них полезные, но это как раз удачный вариант.

Цена $97

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Робот для мытья окон для влажной и сухой уборки. Надежное крепление к стеклу обусловлено наличием мощного двигателя у устройства. Он не оставляет разводов и подходит для всех типов окон.

Цена $27

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Сетевой фильтр с розетками и USB-разъёмами для подзарядки гаджетов. Количество розеток и портов зависит от модели.

Цена $54

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Это последнее слово в технике и профессиональном инструменте Bosch. В комплекте идет множество насадок, которые делают отвертку Bosch незаменимым помощником в установке электрических розеток, сборке мебели, монтаже световых приборов, ремонте авто и бытовых электроприборов.

Цена $16

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Полезная вещь для любого дома. Этот прибор за несколько секунд полностью самостоятельно измеряет артериальное давление. Этот показатель важен для большого количества людей, позволяет вовремя принять лекарство или обратить к врачу.

Цена $12

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КУПИТЬ ТУТ - Мощная - ТУТ - Полировочная губка

Удобный ручной полировщик от небезызвестного бренда Baseus. Такое решение существенно упростит процесс полировки. В ручку встроена емкость на сто миллилитров, из которой паста или воск будут равномерно подаваться на губку.

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Трёхскоростной маленький гравер на аккумуляторе. Можно заказать с большим количеством расходников. Инструмент сгодится для полировки, гравировки, резьбы, сверления, шлифовки и т.д. На корпусе имеется три индикатора, показывающие текущую скорость вращения.

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