Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: ТВ-приставка X96 MAX Plus, пылесос Roborock S5 Max и другое

[ ] для раздела Блоги
+
<b>Нереальный обвал цен на 2080 Super</b> - смотри сидя
РУХНУЛА цена MSI RTX 2070 после анонса RTX 3ххх
RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх

Сидушка

Цена $13

КУПИТЬ ТУТ

Эластичная сидушка из силикона, благодаря своей сотовой форме обладает "дышащими" свойствами, что не позволит употеть в теплое время года. Вещь универсальная, может использоваться как в автомобиле, так и на компьютерном кресле.

Робот-пылесос Roborock S5 Max

реклама

Цена $424

КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop - ILIFE V7s Plus - ABIR X6 - ABIR X8 - LIECTROUX C30B - ROIDMI - Dreame V9 - ILIFE H70

Умный гаджет с множеством функций уборки, выполняет определенную программу очистки помещения от мелкого мусора. В нем есть навигатор передвижение по выбранному или произвольному маршруту, оснащен системой всасывания циклон.

Умные часы Amazfit Stratos 3 

Цена $219

анонсы и реклама
Слив MSI 2070 Super перед приходом 3ххх
GTX 1660 - цены тоже идут вниз
Новейший i9 <b>10850KA</b> - смотри характеристики
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi Haylou - Honor Magic Watch 2 - Amazfit Stratos - Amazfit T-Rex - Amazfit Neo - GTR - GTS - Cor - Zeblaze NEO 2

Одна из самых красивых моделей часов от Xiaomi. Смотрится стильно и подойдет под любой стиль одежды. Показывает различные показатели здоровья. Корпус из нержавеющей стали. Часы многофункциональны. Кроме стандартных функций носимой электроники в часах есть 19 спортивных режимов.

ТВ-приставка X96 MAX Plus

Цена $17.63 - 50

реклама

КУПИТЬ ТУТVONTAR X3 - H96 Max X3 - Ugoos X3 PRO - X88 Pro - Xiaomi Mi TV Stick - X96 Max Plus - в РФ

Смарт приставка к телевизору которая позволит смотреть фильмы, ютуб и выходить в интернет даже с древнего телевизора. Так много в последнее время стало вещей со словом смарт в названии и не все из них полезные, но это как раз удачный вариант.

Робот для мытья окон

Цена $97

КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - Liectroux X6

Робот для мытья окон для влажной и сухой уборки. Надежное крепление к стеклу обусловлено наличием мощного двигателя у устройства. Он не оставляет разводов и подходит для всех типов окон.

Сетевой фильтр

Цена $27

КУПИТЬ ТУТ - хаб

Сетевой фильтр с розетками и USB-разъёмами для подзарядки гаджетов. Количество розеток и портов зависит от модели.

Аккумуляторная отвертка Bosch

Цена $54

КУПИТЬ ТУТ - ТУТGOXAWEEWorx - Mijia

Это последнее слово в технике и профессиональном инструменте Bosch. В комплекте идет множество насадок, которые делают отвертку Bosch незаменимым помощником в установке электрических розеток, сборке мебели, монтаже световых приборов, ремонте авто и бытовых электроприборов.

Тонометр

Цена $16

реклама



КУПИТЬ ТУТ

Полезная вещь для любого дома. Этот прибор за несколько секунд полностью самостоятельно измеряет артериальное давление. Этот показатель важен для большого количества людей, позволяет вовремя принять лекарство или обратить к врачу.

Полировщик Baseus

Цена $12

реклама

КУПИТЬ ТУТ - Мощная - ТУТПолировочная губка

Удобный ручной полировщик от небезызвестного бренда Baseus. Такое решение существенно упростит процесс полировки. В ручку встроена емкость на сто миллилитров, из которой паста или воск будут равномерно подаваться на губку.

Гравер

Цена $12

реклама

КУПИТЬ ТУТ или ЗДЕСЬ

Трёхскоростной маленький гравер на аккумуляторе. Можно заказать с большим количеством расходников. Инструмент сгодится для полировки, гравировки, резьбы, сверления, шлифовки и т.д. На корпусе имеется три индикатора, показывающие текущую скорость вращения.

Рекомендую к просмотру прошлые подборки товаров.

В Telegram канале интересные товары публикуются чаще - https://t.me/aliworkman

и группе вконтакте - https://vk.com/workman1

реклама


Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

aliexpress электроника товары из китая полезные товары подборки находки дешевые товары новинки xiaomi
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 2060 Super Aero ITX
12
Тестирование процессора Intel Pentium G6400 в актуальных играх
18
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3080 GamingPro OC
198
Первое знакомство с поколением NVIDIA Ampere на примере MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio
104
Осенняя распродажа в магазине GoDeal24: скидки до 62% на ключи для ПО
Обзор и тестирование видеокарты ASRock Radeon RX 5700 XT Taichi X 8G OC+ (RX5700XT TCX 8GP)
15
Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – сентябрь 2020
22
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 2060 Super Ventus XS C
20
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ExpertBook P5440FA
6
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: сентябрь 2020
21

Интересные материалы

Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3080 GamingPro OC
17 сентября 2020 198
Первое знакомство с поколением NVIDIA Ampere на примере MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio
17 сентября 2020 104
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: сентябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
6 сентября 2020 21
Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – сентябрь 2020
16 сентября 2020 22
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – сентябрь 2020
7 сентября 2020 33
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: сентябрь 2020
14 сентября 2020 21

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Первая GeForce RTX 3080 уже появилась в Ситилинке – версия от MSI была мгновенно куплена читателем overclockers.ru
80
Объявлены системные требования Cyberpunk 2077 - 12Gb RAM, GeForce 1060 или Radeon Fury, DirectX 12 и 70Gb на HDD/SSD
51
Первые изображения MIUI 13 раскрыли одну из особенностей новой прошивки для смартфонов Xiaomi
5
Xiaomi неожиданно выпустила стабильную прошивку MIUI 12 на смартфоны Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9S – инструкция и ссылка на закачку
3
В ответ на мощную видеокарту Radeon RX 6900 XT – Big Navi, NVIDIA планирует выпустить усиленную модель GeForce RTX 3080 Ti – подробности и сроки выхода
78
Стали известны характеристики видеокарт Radeon RX 6000: до 80 CU, 256-битная шина и 128 МБ кэш-памяти
67
iPhone 11 Pro сильно подешевел – Apple A13 Bionic, качественная камера, NFC, iOS 14, до 512 ГБ памяти и официальная гарантия со скидкой до 17 000 рублей
2
При активации трассировки лучей GeForce RTX 3080 проигрывает RTX 2080 с Rtx-Off – изучаем возможности нового флагмана в требовательных играх
29
CD Projekt Red назвала причины короткого основного сюжета Cyberpunk 2077 – Геральт из Ривии и ленивые геймеры
16
Все флагманы OnePlus 2019 года получили важное обновление OxygenOS 10
4
Российский официальный магазин HUAWEI скинул 15 000 рублей на флагманский Mate 30 Pro – OLED-дисплей, быстрая зарядка на 40 Вт и одна из лучших камер по самой низкой цене на рынке
2
Демонстрация "Системы Легионов" из Serious Sam 4 - десятки тысяч врагов на экране
30
Подтверждены модели NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti/SUPER с 8 ГБ, RTX 3070 Ti/SUPER с 16 ГБ и RTX 3080 с 20 ГБ памяти
19
Видеокарты GeForce RTX 3070 уже начали появляться на витринах интернет-магазинов
45
Карты GeForce RTX 3080 20 ГБ, RTX 3070 16 ГБ, RTX 3060 8 ГБ подтверждены компаний Gigabyte
38
Состоялся релиз Crysis Remastered
20
14 актуальных смартфонов Xiaomi получили стабильную российскую прошивку MIUI 12 – список и планы на ближайший месяц
2
NVIDIA GeForce RTX 3090 протестирована в играх — незначительное преимущество над RTX 3080
69
PlayStation 5 теряет производительность на подходе к релизу — новые нюансы раскрыла технология SmartShift
45
Версия Crysis Remastered для Xbox One X находится в чудовищном техническом состоянии
13

Популярные статьи

Тестирование процессора Intel Pentium G6400 в актуальных играх
18
Анализ стратегии NVIDIA в битве против AMD – разбираем значимость новых видеокарт для индустрии
70
Подбор оптимального монитора от 10 до 150 тысяч рублей в сентябре 2020
54
Как я собирал красный ПК – красивая и мощная игровая система в передовом корпусе от NZXT
48
Знакомство с оперативной памятью для геймеров и энтузиастов - ADATA XPG Spectrix D50, DDR4-3600 - разгонять нельзя XMP
67
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 2060 Super Aero ITX
12
Топ-5 китайских смартфонов сентября стоимостью до 500 долларов по версии GizChina
1
Выбор лучшего ноутбука от 35 до 115 тысяч рублей в сентябре 2020
2
Перешёл на беспроводные наушники для игр – делюсь впечатлениями от Logitech G533: 15 часов без подзарядки
1

Сейчас обсуждают

Андрей Андронов
01:38
Прибавил в весе. Консольщики дистрофики похоже в основном да )
Живые фотографии PlayStation 5 продемонстрировали её внушительные габариты – самая большая игровая приставка последнего десятилетия
Андрей Андронов
01:32
Тут то 4.0pci и помогут
Стали известны характеристики видеокарт Radeon RX 6000: до 80 CU, 256-битная шина и 128 МБ кэш-памяти
Evgenij Vizuls
01:31
Особенно уместны комметарии про цены на Redmi. Когда он сам стоит 2 копейки , и ждать от него чего то большего. Если не спасобен продать свой за копейку,добавить еще одну и купить новый за 2 . Ну что...
Первые изображения MIUI 13 раскрыли одну из особенностей новой прошивки для смартфонов Xiaomi
stockclock
01:26
Смотря для кого. Для рендерщиков манна небесная, но правда им выгодней дождаться 20 гиговой 3080.
NVIDIA GeForce RTX 3090 протестирована в играх — незначительное преимущество над RTX 3080
Sanyou
01:23
NFS3 тоже есть сплит-скрин, но сама игра на голову круче второй части. Чего только стоили отражения на машинах...
Need for Speed Hot Pursuit Remastered присвоили возрастной рейтинг в Южной Корее
Артём Вейнов
01:19
Беспроводные наушники слабо подходят на роль игровых ,есть пинг от сервера и когда противник топнул левее тебя и надо делать флик ,скорость ,того насколько рано ты его услышал влияет на победы ,порой ...
Перешёл на беспроводные наушники для игр – делюсь впечатлениями от Logitech G533: 15 часов без подзарядки
AMDie
01:08
3090 это и есть титан, ты этого еще не понял ?
NVIDIA GeForce RTX 3090 протестирована в играх — незначительное преимущество над RTX 3080
korney
01:08
Детальное описание и подробные инструкция по добавлению. Последний абзац просто песня - "Автор рекомендует удалить все подобные моды... Также модификация имеет несколько конфликтов...". Надо полагать ...
Трассировка лучей в игре Ведьмак 3 позволила значительно улучшить графику, сделав тени и эффекты близкими к реальности – описание и инструкция по добавлению Ray tracing в The Witcher 3
Стенли Твидл
01:02
различай уже патчи дыр и обновления
Epic Games вынуждена свернуть поддержку Fortnite: Save The World на macOS по вине Apple
Сергей Vorvort
00:56
Я пруф привел, у тебя пукан порвался? )
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3080 GamingPro OC
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем