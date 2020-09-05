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Многофункциональный инструмент из титанового сплава используется в качестве самозащиты, как нож, резак, отвертка, открывашка. Отлично подойдет для походов, а также в повседневной жизни по хозяйству. Можно повесить на шнурок или цепь в качестве кулона. Изделие разборное со сменной головной частью.

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Лобзик мощностью 800 Вт с быстрозажимным патроном, плавной регулировкой скорости для разных материалов и настройкой наклона подошвы.

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Компактный массажер, представленный компанией Xiaomi, может запросто похвастаться наличием нагревательного элемента, удобной системой управления и регулировки температуры, времени работы, а также интенсивности массажа. Данное устройство способно расслабить напряженные участки вашего тела, улучшить кровообращение, снять боль и мышечный спазм, что несомненно приведет к улучшению вашего состояния и более глубокому сну.

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Просто мегаудобные стельки с эффектом памяти. Тем кто проводит целый день на ногах обязательно пригодится. форма стельки разработана для спортивной обуви, но возможно подойдет и в обычные туфли.

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Новая версия популярной бюджетной электробритвы. В данной версии добавили влагозащиту и умный LED дисплей, которых не было в предыдущей версии. Также, увеличилось время работы в 2 раза.

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Наверное, самый желанный набор отвёрток с насадками на данный момент. Лучшие немецкие технологи Wiha и высокая точность исполнения воплотились в очень стильный инструмент для ремонта.

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Компактный тестер с вольтметром, амперметром и поддержкой быстрой зарядки. В отзывах отмечают хорошую сборку корпуса и точность измерений.

Цена $9

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Скорость перекачки — около 12 литров за одну минуту. Насос выполнен из высококачественного металла с нержавеющим покрытием. Насос работает как от обычного прикуривателя, так и от аккумулятора (в комплекте идут 2 крокодила, которые можно прицепить на клеммы).

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