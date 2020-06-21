Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: инвертор на 220 вольт, цифровой мультиметр и другое
Рукоятка для камеры
Цена $196
Это правая ручка поставляется с кнопкой REC Trigger для записи. Отличная ручка, сделана очень хорошо, задержки при нажатии кнопки нет! Если вы занимаетесь съемкой видео на профессиональном уровне, то стоит присмотреться к данному устройству.
Крутой металлоискатель
Цена $127
Качественная, добротная конструкция, телескопическая штанга, яркий дисплей и хорошее крепление на локоть. Сканер обнаруживает даже какие-то мелкие и незначительные предметы. Можно настроить на поиск драгоценных, цветных металлов, а также на железо и его сплавы и производные.
Нож для резки арбузов
рекламаЦена $4
Нож позволяет нарезать фрукты и вырезать их них ломтики. Удобно для готовки стола на праздники. Нож довольно-таки простой, в нём нет каких-то сложных частей и инструкций. Отлично подойдет для резки арбузов.
Распылитель
Цена $3
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Инвертор на 220 Вольт
Цена $72
Не у всех в гараже есть электричество, а с таким инвертором достаточно иметь аккумулятор или автомобиль, куда его можно подключить через прикуриватель. По мощности можно выбрать на 2000, 3000 и 4000 Ватт.
Вольтметр
Цена $19
Любой мужик оценит по достоинству данный гаджет. Вольтметр имеет цветной дисплей с подсветкой, несколько режимов работы + качество сборки и показания на высоте. Рекомендую к покупке!
Цифровой мультиметр
КУПИТЬ ТУТ и ТУТ - RICHMETERS RM113D
Цена $8
Годный и популярный мультиметр. Измерение напряжения, тока, сопротивления, частоты, температуры, большой контрастный экран, подсветка и функция фонарика при работе в темноте. Есть подставка, автовыключение, функция хранения данных.
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