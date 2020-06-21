Рукоятка для камеры

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Цена $196

Это правая ручка поставляется с кнопкой REC Trigger для записи. Отличная ручка, сделана очень хорошо, задержки при нажатии кнопки нет! Если вы занимаетесь съемкой видео на профессиональном уровне, то стоит присмотреться к данному устройству.

Крутой металлоискатель

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Цена $127

Качественная, добротная конструкция, телескопическая штанга, яркий дисплей и хорошее крепление на локоть. Сканер обнаруживает даже какие-то мелкие и незначительные предметы. Можно настроить на поиск драгоценных, цветных металлов, а также на железо и его сплавы и производные.

Нож для резки арбузов

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Цена $4

Нож позволяет нарезать фрукты и вырезать их них ломтики. Удобно для готовки стола на праздники. Нож довольно-таки простой, в нём нет каких-то сложных частей и инструкций. Отлично подойдет для резки арбузов.

Распылитель

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Цена $3

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В помощь огородникам и дачникам умная поливалка. Вам больше не придется бегать с ведрами по участку. В ее конструкции находится 12 трубок, через которые подается вода, в дополнение они могут загибаться под любым углом. Вы можете установить приспособление на середине и направить трубки на те места, где растет ваша культура. Таким образом можно полить, с эффектом дождя 35 кв метров.

Инвертор на 220 Вольт

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Цена $72

Не у всех в гараже есть электричество, а с таким инвертором достаточно иметь аккумулятор или автомобиль, куда его можно подключить через прикуриватель. По мощности можно выбрать на 2000, 3000 и 4000 Ватт.

Вольтметр

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Цена $19

Любой мужик оценит по достоинству данный гаджет. Вольтметр имеет цветной дисплей с подсветкой, несколько режимов работы + качество сборки и показания на высоте. Рекомендую к покупке!

Цифровой мультиметр

КУПИТЬ ТУТ и ТУТ - RICHMETERS RM113D

Цена $8

Годный и популярный мультиметр. Измерение напряжения, тока, сопротивления, частоты, температуры, большой контрастный экран, подсветка и функция фонарика при работе в темноте. Есть подставка, автовыключение, функция хранения данных.

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