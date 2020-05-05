Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: полировщик для автомобиля, набор инструментов и другое
Набор инструментов
Цена $12
Но одних кусачек для всех работ с проводами не хватит – тут нужны и другие инструменты. Набор Newacalox 8 из трёх многофункциональных плоскогубцев будет очень полезен для перекусывания и зачистки проводов, проволоки, и тому подобных операций.
Швабра с распылителем
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Цена $13
Удобная швабра для уборки. Встроенный распылитель воды, убирает необходимость в ведре и полоскании тряпки. Также собирает мелкий мусор. С ней получается проводить уборку в разы быстрее. Реально полезная вещь.
Полировщик для автомобиля
рекламаЦена $13
Ее удобство в том, что в нее можно заливать средство, которое будет распределяться при мойке равномерно по всей машине. Он не только осветляет автомобильные краски, но и убирает царапины и удаляет пятна на поверхности автомобиля/
Anker Soundcore Flare 12 Вт
Цена $29
Сама колонка схожа с популярной JBL Pulse. Схожесть заключается в LED пульсации только в нижней части, 360° звуке, защите от воды по IPX7, приложении для настройки и даже время работы у обоих 12 ч.
Реноватор
Цена $49
Аккумуляторный инструмент в последнее время набирает популярность, в связи с тем что им гораздо удобнее выполнять работу из-за отсутствия кучи проводов. Данная модель реноватора имеет аккумулятор ёмкостью 1500mah и напряжение 20V. В комплектацию входит сумка для инструмента и различные насадки.
Тонометр
Цена $17
Очень полезная вещь, которую хорошо бы иметь в каждом доме, особенно, если вам необходимо следить за давлением или часто болит голова. Зная артериальное давление, можно обратится к врачу или выпить уже выписанную таблетку.
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