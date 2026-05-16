BMW Motorrad представила концепт Vision K18 на мероприятии в Вилле д'Эсте — мотоцикл построен вокруг открытого 1800-кубового рядного шестицилиндрового двигателя. Конструкцию отличают шесть фар, шесть выхлопных труб и дизайн, вдохновленный самолетом Concorde.

BMW Motorrad показала на вилле д'Эсте концепт Vision K18 одновременно с новой Alpina. Компания назвала его самым экстремальным мотоциклом, который можно вообразить.

K18 вобрал в себя черты гоночного байка для скоростного спуска, самолёта-невидимки и шестицилиндрового гран-туризмо. BMW сместила акцент с практичности на эмоции и зрелищность — производительность должна быть видна, а не просто измерена.

Инженеры построили мотоцикл вокруг известного 1800-кубового рядного шестицилиндрового двигателя, выставив силовой агрегат напоказ со всех сторон вместо того, чтобы прятать его под обвесом. Удлиненный профиль вдохновлен самолетом Concorde — форма создает впечатление движения со скоростью 240 км/ч даже на парковке.

Концепт получил шесть фар, шесть воздухозаборников и шесть выхлопных патрубков. Задняя карбоновая рама напоминает обтекаемые боковые кофры. Некоторые части алюминиевого кузова изготовили вручную, включая бесшовную боковую панель длиной более двух метров. Vision K18 оснастили гидравлически занижающей подвеской, активным охлаждением фар и отделкой, вдохновленной светящимися выхлопными коллекторами болидов Формулы-1.

BMW выпустила единственный экземпляр концепта, но дизайн и технические идеи должны вдохновить будущие серийные мотоциклы.