Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Мотоцикл BMW Vision K18 — 6 выхлопных труб, 6 фар и гигантский рядный шестицилиндровый двигатель
BMW Motorrad представила концепт Vision K18 на мероприятии в Вилле д'Эсте — мотоцикл построен вокруг открытого 1800-кубового рядного шестицилиндрового двигателя. Конструкцию отличают шесть фар, шесть выхлопных труб и дизайн, вдохновленный самолетом Concorde.

BMW Motorrad показала на вилле д'Эсте концепт Vision K18 одновременно с новой Alpina. Компания назвала его самым экстремальным мотоциклом, который можно вообразить. 

Изображение: Сarscoops 

K18 вобрал в себя черты гоночного байка для скоростного спуска, самолёта-невидимки и шестицилиндрового гран-туризмо. BMW сместила акцент с практичности на эмоции и зрелищность — производительность должна быть видна, а не просто измерена.

Изображение: Сarscoops 

Инженеры построили мотоцикл вокруг известного 1800-кубового рядного шестицилиндрового двигателя, выставив силовой агрегат напоказ со всех сторон вместо того, чтобы прятать его под обвесом. Удлиненный профиль вдохновлен самолетом Concorde — форма создает впечатление движения со скоростью 240 км/ч даже на парковке.

Изображение: Сarscoops 

Читайте: С цены $1,48 млн начнут торги за новый Aston Martin Valhalla в меняющей оттенок на солнце окраске


Концепт получил шесть фар, шесть воздухозаборников и шесть выхлопных патрубков. Задняя карбоновая рама напоминает обтекаемые боковые кофры. Некоторые части алюминиевого кузова изготовили вручную, включая бесшовную боковую панель длиной более двух метров. Vision K18 оснастили гидравлически занижающей подвеской, активным охлаждением фар и отделкой, вдохновленной светящимися выхлопными коллекторами болидов Формулы-1.

Изображение: Сarscoops 

BMW выпустила единственный экземпляр концепта, но дизайн и технические идеи должны вдохновить будущие серийные мотоциклы.

#bmw #vision k18 #концепт мотоцикла #рядный шестицилиндровый двигатель
Источник: carscoops.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Два космических аппарата впервые одновременно сняли обе стороны межзвездной кометы 3I/ATLAS
КАМАЗ на KazanForum‑2026 показал новую технику на платформе К5 и подписал новые контракты
Проходка "зелёной ветки" метро завершается в Петербурге
Ил-114-300 почти долетел до Северного полюса в ходе дополнительных арктических испытаний
Армения рассматривает модульные реакторы вместо крупной АЭС от Росатома
ASUS представила юбилейную материнскую плату ROG Crosshair 2006
Владелец биткоин-кошелька восстановил утраченный пароль при помощи Claude и 3,5 трлн комбинаций
В Сети появились фотографии седана Volga C50 на улицах Нижнего Новгорода
Тимур Кристоф из Valve реализовал в Linux поддержку DRM-модификаторов для старых видеокарт AMD
Xiaomi представит 28 мая смартфоны Xiaomi 17T и 17T Pro с камерами Leica и батареей 7000 мАч
Forza Horizon 6 протестировали на бюджетных видеокартах Nvidia от GTX 1650 до RTX 5050
Subnautica 2 протестирована на ПК с Core i7-14700F и RTX 5070 в трёх разрешениях
Заслуженный пилот СССР призвал разобраться в сроках и финансировании проекта ЛМС‑901 «Байкал»
Учётная запись Google больше не предлагает 15 ГБ бесплатного хранилища по умолчанию
Ученые нашли новые признаки древнего океана на Марсе
ASUS представила комплект оперативной памяти DDR5-6000 CL26 под брендом ROG
Игроки Diablo 4 нашли способ стать практически неуязвимыми после обновления
Куба на грани энергетического коллапса: топливо закончилось – власти готовы принять помощь США
В России испытывают аналог Starlink на железной дороге
С цены $1,48 млн начнут торги за новый Aston Martin Valhalla в меняющей оттенок на солнце окраске

Популярные статьи

Почему Nintendo Switch 2 может стать золотым стандартом для современной игровой индустрии
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter