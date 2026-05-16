Ryzen 5 7600X3D и Core Ultra 5 250K Plus сравнили в целом ряде игр
Процессоры тестировались совместно с видеокартой RTX 5090.

Несколько недель назад компания Intel обновила свою линейку процессоров, выпустив серию Core Ultra 200S Plus, включая модель Core Ultra 5 250K Plus, которая в своём ценовом сегменте конкурирует с процессором AMD Ryzen 5 7600X3D. Эксперты издания Tom's Hardware решили сравнить данные модели в различных задачах, наибольший интерес среди которых вызывают игровые тесты совместно с видеокартой RTX 5090.

Источник фото: Tom's Hardware/Amazon

Общий результат тестов демонстрирует заметное превосходство AMD Ryzen 5 7600X3D, который в разрешении 1080p обошёл Intel Core Ultra 5 250K Plus на 10 % по средней частоте кадров и на 5 % относительно показателя 1% low.

Модель AMD обогнала процессор Intel в большинстве игр, включая A Plague Tale: Requiem (+5,2 %), Baldur's Gate 3 (+19,1 %), Counter-Strike 2 (+8,1 %), Cyberpunk 2077 (+5 %), F1 24 (+35,9 %), Far Cry 6 (+7,2 %), Final Fantasy XIV (+43,4 %), Hitman 3 (+14,8 %), Minecraft RT (+75,8 %), Marvel's Spider-Man 2 (+2 %) и Starfield (+2,7 %).

При этом Core Ultra 5 250K Plus был быстрее по сравнению с Ryzen 5 7600X3D в Doom: The Dark Ages (+5,1 %), Microsoft Flight Simulator 2024 (+1,4 %), Hogwarts Legacy (+6,7 %), Monster Hunter Wilds (+2,7 %), The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered (+2,6 %) и The Last of Us Part I (+4 %).

Источник фото: Tom's Hardware

В целом, в условиях равной цены (около 200 долларов США) процессор Ryzen 5 7600X3D представляет собой более выгодную покупку для геймеров по сравнению с Core Ultra 5 250K Plus, хотя модель Intel не слишком уступает своему конкуренту.

#ryzen 5 7600x3d #core ultra 5 250k plus
Источник: tomshardware.com
