goldas
Microsoft исправляет проблему с понижением версии драйверов видеокарт в Windows 11
Вскоре пользователи систем на базе ОС Windows 11 избавятся от проблемы отката до старой версии драйверов графических карт

Microsoft меняет способ установки драйверов для графических процессоров в операционной системе Windows 11. Согласно последнему документу, компания внедряет новый метод управления установкой драйверов в Windows 11, призванный предотвратить проблему, когда система автоматически устанавливала драйверы для графических процессоров, перезаписывая более новые версии и откатывая их до более старых. Для решения этой проблемы Microsoft упрощает систему идентификации оборудования, переходя от четырехкомпонентной модели к новой двухкомпонентной. Сообщается, что программа совместимости оборудования Windows (WHCP) теперь будет объединять идентификатор оборудования (HWID) и идентификатор компьютерного оборудования (CHID) в новый идентификатор, гарантируя, что установленная версия является самой новой и предотвращая откат к старым версиям.

Источник: Microsoft

Производители ПК часто включают в комплект поставки своих компьютеров устаревшие драйверы. К моменту, когда эти ПК попадают к потребителям, они часто уже несколько месяцев работают с устаревшими драйверами. При обновлении системы через Центр обновления Microsoft Windows эти ПК не загружали последние версии драйверов для графических процессоров и часто оставались с устаревшими версиями. Microsoft надеется внедрить двухэтапную систему обновления драйверов к концу 2026 года или, возможно, к началу 2027 года, если разработка займет больше времени.

Кроме того, Microsoft планирует добавить функцию восстановления драйверов с помощью облачных сервисов для Windows Update, которая будет автоматически откатывать все проблемные драйверы до последней стабильной версии. Когда драйвер будет идентифицирован как проблемный, Windows Update выполнит восстановление из облака, заменив неисправную версию стабильной. Ручное вмешательство при этом не потребуется. Эта функция будет запущена в сентябре.

#microsoft #windows 11 #windows #обновление #обновление windows 11 #обновление драйверов
Источник: techpowerup.com
