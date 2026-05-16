Casio сообщила о продолжающихся убытках в сегменте синтезаторов и цифровых пианино и признала проблемы структурного характера.

Для многих людей именно Casio стала первым музыкальным электроинструментом. Недорогие клавишные стояли во многих клубах. Теперь компания признала: убытки в этом сегменте стали структурной проблемой, а не временной.

Casio закрывает убыточные направления и переводит продажи в некоторых регионах только в онлайн. Сокращает штат в зонах с низкой выручкой и снижает производственные расходы. Это явно тактика выживания. Цель – выйти на безубыточность к 2029 финансовому году. И даже этот прогноз максимально скромен: операционная маржа в 2,1% при выручке в 24 миллиарда иен. После многих лет убытков амбиции Casio сводятся, по сути, к тому, чтобы просто прекратить нести убытки.

Надежды связаны с линейкой цифровых пианино Privia и новым приложением для занятий музыкой. Хватит ли этого, чтобы остановить падение спроса на домашнем для Casio японском рынке, пока неясно. Это не совсем крах, но и не возвращение к успеху.