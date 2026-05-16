Global_Chronicles
Lamborghini Murcielago SV с изначальной ценой $450 тысяч по прошествии 16 лет продают за $3,7–4 млн
Аукционный дом Mecum выставляет на торги Lamborghini Murcielago LP 670-4 SV 2010 года с пробегом 1115 км и оценкой $3,7–4 млн. Новый автомобиль стоил около $450 000, сейчас его цена выросла почти в десять раз.

Lamborghini Murcielago LP 670-4 SV 2010 года превратился в коллекционный экземпляр стоимостью несколько миллионов долларов. Аукционный дом Mecum оценивает машину с минимальным пробегом в $3,7–4 млн.

 

Фото: Mecum

Murcielago SV стал финальной версией модели, выпущенной ограниченным тиражом незадолго до старта производства Aventador. Шестнадцать лет назад его цена начиналась примерно с $450 000.

Фото: Mecum

В отличие от редких Lamborghini вроде Sian FKP 37 и Countach LPI 800-4, которые обычно продают ниже рекомендованной цены, ситуация с Murcielago SV иная. Автомобили с большим пробегом уходят примерно за $1 млн, но экземпляр, выставленный на аукцион, проехал всего 1115 км. Если прогноз сбудется, это будет один из самых дорогих Murcielago SV из когда-либо проданных.

Фото: Mecum

Редкость этого авто объясняется небольшим тиражом. Lamborghini планировала выпустить 350 экземпляров, но затем сократила производство, чтобы освободить место для Aventador. По разным данным, выпустили около 300 машин. В Северной Америке только четыре SV окрашены в черный цвет Nero Aldebaran, как этот.

Автомобиль уже появлялся на аукционе Mecum в 2022 году. Тогда при пробеге 993 км торги дошли до миллиона, но продажа не состоялась. В конце прошлого года машину продали за нераскрытую сумму. 

Под капотом — 6,5-литровый атмосферный V12 и роботизированная коробка e-gear с полным приводом. На черном фоне выделяются жёлтые тормозные суппорты и крупные логотипы SV по бокам. Экземпляр имеет номер 188.

Желающие могут ознакомиться здесь с объявлением, размещенным в аукционном доме Mecum, а также по прошествии выходных узнать, был ли продан этот Lamborghini Murcielago и за какую цену.

#аукцион #lamborghini #суперкары #коллекционные автомобили #mecum #murcielago lp 670-4 sv #nero aldebaran
Источник: carscoops.com
