Global_Chronicles
Мессенджер «Макс» подключат к дистанционному обучению в школах и техникумах
Правительство РФ обновило правила дистанционного обучения для образовательных организаций. В документ добавили национальный мессенджер «Макс».

В РФ скорректировали порядок применения цифровых сервисов в образовании. Изменения затронули школы, техникумы и высшие учебные заведения. 

Изображение - ChatGPT

Согласно новым правилам, школы и организации среднего профессионального образования должны использовать национальный мессенджер «Макс» для взаимодействия участников учебного процесса при дистанционном обучении. Об этом говорится в документе правительства РФ, с которым ознакомился ТАСС.

В правилах появился пункт о применении «многофункционального сервиса обмена информацией». Речь идет именно о мессенджере «Макс».

Для вузов предусмотрели другой порядок. Они смогут использовать сервис вместе с государственной системой «Современная цифровая образовательная среда», которая уже применяется для онлайн-обучения.

#макс #школы #вузы #дистанционное обучение #минобрнауки рф #техникумы
Источник: tass.ru
