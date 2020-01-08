Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: Электробритва Xiaomi, отпариватель одежды и другое
Экстрактор подшипников
Цена $17
Если вы самостоятельно ремонтируете свой транспорт, инструмент безусловно полезный. Снять подшипник или выпрессовать втулку - без него не обойтись. Сделан грамотно, резьба упорная, как и должно быть. Можно брать.
Джамп-стартер 70Mai
рекламаКУПИТЬ ТУТ
Цена $43
Испытал его на улице при -22 с замёрзшим аккумулятором и немного проблемным генератором. Авто Mitsubishi Galant 8 2.0 с каждым разом крутил всё медленнее, подключил бустер, даже без кнопки BOOST. 3-4 сек поворота и машина запустилась. Отличная штука.
Электробритва Xiaomi SOOCAS SO WHITE ES3
КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - ТУТ - Xiaomi Soocas S3
рекламаЦена $15
Долгоиграющая бритва с полной водонепроницаемостью для сухого и влажного бритья.
- Плавающая головка для гладкого скольжения
- Двойные, сверхострые лезвия и сетка, автоматическая заточка
- IPX7 водонепроницаемость, сухое и влажное бритье
- 60 мин от одного заряда, быстрая зарядка по USB
- LED дисплей с отображением нужной информации
Крутые наушники
Цена $23
Профессиональные студийные наушники с высокочувствительным микрофоном. Стерео, обладают самым сбалансированным естественным звуком. Стильные наушники обеспечат долговечность и комфорт.
Отпариватель одежды
Цена $33
Ручной отпариватель для одежды от Xiaomi мощностью 800 Вт оснащён резервуаром для воды объёмом 100 мл. С его помощью получится быстро избавиться даже от сильных складок.
Возвращайте до 30% с ваших покупок в интернет магазинах используя этот сервис.
На telegram канале и группе вк интересные находки публикуются быстрее. Подпишитесь, чтобы не пропускать!
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила