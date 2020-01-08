Экстрактор подшипников

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Цена $17

Если вы самостоятельно ремонтируете свой транспорт, инструмент безусловно полезный. Снять подшипник или выпрессовать втулку - без него не обойтись. Сделан грамотно, резьба упорная, как и должно быть. Можно брать.

Джамп-стартер 70Mai

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Цена $43

Испытал его на улице при -22 с замёрзшим аккумулятором и немного проблемным генератором. Авто Mitsubishi Galant 8 2.0 с каждым разом крутил всё медленнее, подключил бустер, даже без кнопки BOOST. 3-4 сек поворота и машина запустилась. Отличная штука.

Электробритва Xiaomi SOOCAS SO WHITE ES3

КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - ТУТ - Xiaomi Soocas S3

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Цена $15

Долгоиграющая бритва с полной водонепроницаемостью для сухого и влажного бритья.

Плавающая головка для гладкого скольжения

Двойные, сверхострые лезвия и сетка, автоматическая заточка

IPX7 водонепроницаемость, сухое и влажное бритье

60 мин от одного заряда, быстрая зарядка по USB

LED дисплей с отображением нужной информации

Крутые наушники

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Цена $23

Профессиональные студийные наушники с высокочувствительным микрофоном. Стерео, обладают самым сбалансированным естественным звуком. Стильные наушники обеспечат долговечность и комфорт.

Отпариватель одежды

КУПИТЬ ТУТ - Другой

Цена $33

Ручной отпариватель для одежды от Xiaomi мощностью 800 Вт оснащён резервуаром для воды объёмом 100 мл. С его помощью получится быстро избавиться даже от сильных складок.

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