Эмалированная брошка робота

Брошка выполнена в виде робота Wheatley — одного из главных героев, а позже главного антагониста игры Portal 2. Для фанатов игры будет отличным подарком.

Цена 171 ₽

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Пусковое зарядное устройство Baseus Super Energy Alpha Series Jump Starter

Пусковой ток 300А, а пиковый - 600А, аккумулятор ёмкостью 6000 мАч, есть встроенный фонарик. Зима близко, точно пригодится!

Цена 2752₽

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Стиральный порошок Ariel Автомат Color 15 кг

Самая выгодная цена на Ариэль. 15кг хватит на 100 стирок. Очень выгодно. В офлайн магазинах стоит значительно дороже.

Цена 1202₽

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11’’ планшет AGM PAD P2 8+256ГБ Lte 4G

дисплей 11", 2000x1200

процессор: MTK Helio G99 Android 14

память: 8 ГБ ОЗУ и 256ГБ ПЗУ,

стерео, Wi-Fi, Bluetooth, камера: 50Мп, фронталка: 8Мп, акб: 7850мАч

Цена 13 256 ₽

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Проектор для дома ThundeaL TDA7W

Это устройство обеспечивает идеальный баланс между яркостью (19 000 люменов) и разрешением Full HD, что позволяет получить четкую и насыщенную картинку даже в условиях недостаточного освещения. Есть поддержка 4K видео.

Цена 15 548 ₽

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Фен Dyson Supersonic R HD18 Professional Vinca

Это мечта любой девушки. Стоит конечно не дешево, но девушка будет точно в восторге.

Фен Dyson - это как iPhone в мире устройств для красоты и здоровья.

Он оснащён мощным мотором, который вращается со скоростью до 110 000 об./мин. и пропускает через себя около 13 литров воздуха в секунду.

Цена 49 741 ₽

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Кварцевые часы

Элегантные мужские часы Poedagar, благодаря корпусу из нержавеющей стали с защитным покрытием, сохраняют безупречный внешний вид даже при длительной эксплуатации.

Цена 1 183 ₽

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