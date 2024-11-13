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Распродажа 11.11 на AliExpress: фен Dyson Supersonic R HD18, проектор для дома ThundeaL и другое

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Цена 13 256 ₽

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Проектор для дома ThundeaL TDA7W

Это устройство обеспечивает идеальный баланс между яркостью (19 000 люменов) и разрешением Full HD, что позволяет получить четкую и насыщенную картинку даже в условиях недостаточного освещения. Есть поддержка 4K видео.

Цена 15 548 ₽

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Фен Dyson Supersonic R HD18 Professional Vinca

Это мечта любой девушки. Стоит конечно не дешево, но девушка будет точно в восторге.

Фен Dyson - это как iPhone в мире устройств для красоты и здоровья.

Он оснащён мощным мотором, который вращается со скоростью до 110 000 об./мин. и пропускает через себя около 13 литров воздуха в секунду.

Цена 49 741 ₽

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Кварцевые часы

Элегантные мужские часы Poedagar, благодаря корпусу из нержавеющей стали с защитным покрытием, сохраняют безупречный внешний вид даже при длительной эксплуатации.

Цена 1 183 ₽

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