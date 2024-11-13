Распродажа 11.11 на AliExpress: фен Dyson Supersonic R HD18, проектор для дома ThundeaL и другое
Эмалированная брошка робота
Брошка выполнена в виде робота Wheatley — одного из главных героев, а позже главного антагониста игры Portal 2. Для фанатов игры будет отличным подарком.
Цена 171 ₽
Вступайте в наш Telegram канал со скидками.
Пусковое зарядное устройство Baseus Super Energy Alpha Series Jump Starter
Пусковой ток 300А, а пиковый - 600А, аккумулятор ёмкостью 6000 мАч, есть встроенный фонарик. Зима близко, точно пригодится!
Цена 2752₽
Стиральный порошок Ariel Автомат Color 15 кг
Самая выгодная цена на Ариэль. 15кг хватит на 100 стирок. Очень выгодно. В офлайн магазинах стоит значительно дороже.
Цена 1202₽
11’’ планшет AGM PAD P2 8+256ГБ Lte 4G
- дисплей 11", 2000x1200
- процессор: MTK Helio G99 Android 14
- память: 8 ГБ ОЗУ и 256ГБ ПЗУ,
- стерео, Wi-Fi, Bluetooth, камера: 50Мп, фронталка: 8Мп, акб: 7850мАч
Цена 13 256 ₽
Проектор для дома ThundeaL TDA7W
Это устройство обеспечивает идеальный баланс между яркостью (19 000 люменов) и разрешением Full HD, что позволяет получить четкую и насыщенную картинку даже в условиях недостаточного освещения. Есть поддержка 4K видео.
Цена 15 548 ₽
Фен Dyson Supersonic R HD18 Professional Vinca
Это мечта любой девушки. Стоит конечно не дешево, но девушка будет точно в восторге.
Фен Dyson - это как iPhone в мире устройств для красоты и здоровья.
Он оснащён мощным мотором, который вращается со скоростью до 110 000 об./мин. и пропускает через себя около 13 литров воздуха в секунду.
Цена 49 741 ₽
Кварцевые часы
Элегантные мужские часы Poedagar, благодаря корпусу из нержавеющей стали с защитным покрытием, сохраняют безупречный внешний вид даже при длительной эксплуатации.
Цена 1 183 ₽
Реклама. ООО "АЛИБАБА.КОМ (РУ)" ИНН 7703380158
Лента материалов
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила