apprenticebase
Новая операционная система Aluminium OS от Google «засветилась» на новых скриншотах и видео
Это гибрид Android и ChromeOS, предназначенный для использования на ПК.

Компания Google, судя по всему, раньше времени «слила» информацию о своей новой операционной системе, получившей название Aluminium OS. Соответствующие скриншоты и даже видеоролик с работающей ОС были засняты на хромбуке от HP с установленным процессором Intel 12-го поколения. 

Источник изображений: Videocardz.com

Может быть интересно

На утекших материалах демонстрируется работа сразу нескольких приложений, а «слив» произошёл из публичного отчёта об ошибке в соответствующей системе отслеживания ошибок Chromium от Google. Сам отчёт в скором времени был скрыт разработчиком, но видеозаписи в Сети сохранилась. 

Aluminium OS во многом похожа на ChromeOS, но некоторые визуальные отличия прослеживаются уже сейчас. Самое большое изменение — более высокая верхняя строка состояния, которая, как справедливо полагают зарубежные журналисты, специально разработана для больших экранов. В этой строке отображается время, включая секунды, дата, а также несколько стандартных системных значков (статус Wi-Fi, заряд батареи и индикатор уведомлений). Также в статус-баре разместили иконку доступа к чат-боту Gemini от Google с кнопкой записи экрана.


Нижняя панель задач своим внешним видом почти полностью копирует оную из Android в режиме большого экрана. Элементы управления при этом также похожи на аналоги из ChromeOS: кнопки «свернуть», «полноэкранный режим» и «закрыть» расположены в правом верхнем углу каждого экрана. 


Напомним, Aluminium OS — это новый проект Google, совмещающий в себе наработки мобильной Android и операционной системы ChromeOS для завязанных на использовании онлайн-сервисов компании ноутбуков. Конечно, может оказаться, что когда-нибудь Google посчитает данную ОС неперспективной и свернёт её разработку. Но если она дойдёт до стадии открытого тестирования и «зайдёт» пользователям, то у нас появится новый конкурент Windows — ведь именно на ПК эту самую Aluminium OS и предлагают использовать. 

#google #android #программное обеспечение #операционные системы
Источник: videocardz.com
Сейчас обсуждают

Dentarg
16:26
Значит, пора уходить из ИИ и возвращаться в крипту)
Инвесторы все чаще уходят с крипторынка и перенаправляют активы в нейросети и робототехнику
valera60
16:15
Если такое наступит в озвученном "будущем", то доступно будет лишь у кого деньжат " в избытке".
Рэй Курцвейл предсказывает возможное слияние человека и ИИ через 19 лет
Александр Олейников
15:09
Ну давайте еще землю остановите. Нам сейчас этого только и не хватает
CGTN: В Китае создали магнит с полем в сотни тысяч раз превышающим земное
lеad
14:43
Интересный концепт - всё станут одинаково дофига умными и не надо будет в школу ходить и в суде смогут за себя постоять и полечить рак и поработать с утра в био лаборатории, а вечером ядерный синтез н...
Рэй Курцвейл предсказывает возможное слияние человека и ИИ через 19 лет
Mocus
14:32
Шикрно !!!
Путь зионщика в 2026 году на примере HEDT платформы LGA 4677 и процессоров Intel Sapphire Rapids
rikki_tikki
14:32
11я сейчас даже скриншоты экрана в МС вроде отправляет
Windows 10 отобрала долю рынка у Windows 11
MATE---
14:25
Эта статья мне показалась более годной чем другие его статьи. Не знаю почему. Я одного не пойму. Ну зачем ему этот хлам?
Обзор и тестирование старого ПК на основе Athlon II X2 215 и GeForce 9600 GT.
max1024
14:13
512 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS - с офф сайта Асус
Путь зионщика в 2026 году на примере HEDT платформы LGA 4677 и процессоров Intel Sapphire Rapids
HWSCRU
14:06
А биос что правда 512 мегабайт?
Путь зионщика в 2026 году на примере HEDT платформы LGA 4677 и процессоров Intel Sapphire Rapids
leonid26
14:01
какие то новости параллельной вселенной либо несбывшиеся сны Кириенко
РИА Новости: Мессенджер MAX вошел в пятерку самых быстрорастущих сервисов мира
