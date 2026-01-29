Это гибрид Android и ChromeOS, предназначенный для использования на ПК.

Компания Google, судя по всему, раньше времени «слила» информацию о своей новой операционной системе, получившей название Aluminium OS. Соответствующие скриншоты и даже видеоролик с работающей ОС были засняты на хромбуке от HP с установленным процессором Intel 12-го поколения.

Источник изображений: Videocardz.com

Может быть интересно

На утекших материалах демонстрируется работа сразу нескольких приложений, а «слив» произошёл из публичного отчёта об ошибке в соответствующей системе отслеживания ошибок Chromium от Google. Сам отчёт в скором времени был скрыт разработчиком, но видеозаписи в Сети сохранилась.

Aluminium OS во многом похожа на ChromeOS, но некоторые визуальные отличия прослеживаются уже сейчас. Самое большое изменение — более высокая верхняя строка состояния, которая, как справедливо полагают зарубежные журналисты, специально разработана для больших экранов. В этой строке отображается время, включая секунды, дата, а также несколько стандартных системных значков (статус Wi-Fi, заряд батареи и индикатор уведомлений). Также в статус-баре разместили иконку доступа к чат-боту Gemini от Google с кнопкой записи экрана.





Нижняя панель задач своим внешним видом почти полностью копирует оную из Android в режиме большого экрана. Элементы управления при этом также похожи на аналоги из ChromeOS: кнопки «свернуть», «полноэкранный режим» и «закрыть» расположены в правом верхнем углу каждого экрана.





Напомним, Aluminium OS — это новый проект Google, совмещающий в себе наработки мобильной Android и операционной системы ChromeOS для завязанных на использовании онлайн-сервисов компании ноутбуков. Конечно, может оказаться, что когда-нибудь Google посчитает данную ОС неперспективной и свернёт её разработку. Но если она дойдёт до стадии открытого тестирования и «зайдёт» пользователям, то у нас появится новый конкурент Windows — ведь именно на ПК эту самую Aluminium OS и предлагают использовать.