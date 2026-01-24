Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
apprenticebase
Рыночная доля Intel на рынке мобильных процессоров упала с 90% до 60% всего за восемь лет
Apple перешла на свою M-серию, да и AMD увеличила долю до 20%.

Последние данные по глобальным продажам свидетельствуют о том, что AMD продолжает забирать у Intel долю на рынке процессоров. Тут можно вспомнить и неудачи «синих» с процессорами 13 и 14 линеек, и переход в 2019 году компании Apple на собственные чипы семейства M. 

Может быть интересно

Совокупность разных факторов, включая нерасторопность Intel в вопросе внедрения новых техпроцессов, привела к тому, что, например, рыночная доля Apple на рынке процессоров для ноутбуков достигла примерно 20%. Кстати, AMD сейчас занимает на рынке мобильных процессоров примерно такую же долю — 20%. Данную информацию обнародовало исследовательское агентство Citrini Research со ссылкой на данные от Mercury Research и Bernstein Research. 

В совокупности получается так, что AMD и Apple своими общими усилиями смогли уменьшить долю Intel на рынке мобильных процессоров с доминирующих 90% до 60%. Напомним, до 2018 года Intel реализовывала примерно 90% настольных процессоров и более 80% процессоров для ноутбуков. «Синие» занимают примерно по 60% доли рынка в обоих сегментах, но AMD продолжает сокращать отставание от своего главного конкурента, начав этот важный для себя путь в 2017 году с релизом Zen первого поколения. 

В 2022 году Intel стала быстрее терять своё доминирующее положение на рынке процессоров, когда AMD запустила успешную линейку Zen четвёртого поколения для конкуренции с тогдашними флагманскими Intel Alder Lake и Raptor Lake. После скандала c нестабильностью 13-го и 14-го поколений потребительское отношение к процессорам Intel стало быстро меняться. К тому же, даже на начало 2026 года у компании до сих пор нет ответа на успешную технологию 3D V-Cache от AMD. 

#amd #intel #apple #аналитика #процессоры #исследования #мобильные процессоры
Источник: techspot.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Глава Курчатовского института заявил о связи «Буревестника» и «Посейдона» с работами 1940-х годов
3
WCCFTech: Гендиректор NVIDIA купил родителям «самый дорогой в мире» Mercedes
5
TweakTown: KIOXIA сообщила о полной распродаже флэш-памяти NAND и SSD-накопителей на 2026 год
1
В ОАЭ наладят производство БПЛА MQ-9B и Gambit
+
Редкую английскую карту России 1676 года выставили на торги в Петербурге
5
М.Видео: В 2025 году россияне отдавали предпочтение ноутбукам не дороже 55 000 рублей
+
Живший 420 миллионов лет назад 8-метровый организм оказался неизвестной и вымершей ветвью жизни
+
Китайская компания TCL займётся производством телевизоров под брендами Sony и Bravia
+
GizmoChina: Китай негласно запретил ввоз графических процессоров NVIDIA H200 для ИИ
+
Аналитик Citi Атиф Малик прогнозирует 8 миллионов продаж складного iPhone Fold в 2026 году
+
Энтузиаст протестировал ПК на Core i7-4770S с 16 ГБ ОЗУ DDR3 в ARC Raiders и ряде других игр
1
AMD объявила о доступности Ryzen 7 9850X3D с 29 января по рекомендованной цене 499 долларов США
1
ВМС Франции захватили следовавший в Россию нефтяной танкер
+
WSJ: США рассматривают полный вывод войск из Сирии
2
Military Watch Magazine: Российские Ту-22М3 и Су-35 патрулируют границы в акватории Балтийского моря
+
CNews: На создание российской микроэлектронной корпорации полного цикла направят триллион рублей
3
Oukitel представляет инновационные технологии в серии первых многофункциональных промышленных планшетов RT10
+
AMD будет продавать разогнанные Ryzen AI Max+ 395 и Ryzen AI Max+ 390 под новыми названиями
+
Bloomberg: Пенсионный фонд AkademikerPension намерен отказаться от американских гособлигаций
+
После отмены заказов на комплекты DDR5 по выгодной цене Corsair принесла извинения своим клиентам
2

Популярные статьи

Обзор и тестирование видеокарты MSI N560GTX-Ti Hawk - Born to Die Edition
15
О реальных последствиях изменений в законодательстве РБ для пользователей мобильного интернета
18
Без лутбоксов, донатов и конвейера — почему нам нужны игры от Тима Шейфера
2
Релиз Fable в 2026 году — в ожидании звонкого провала
+

Сейчас обсуждают

Cowboy Huggies
13:12
Тут дело не в задержках, а в большом кеше процессора, ему нужно намного реже обращаться к ОЗУ, поэтому разница минимальна между 4800 и 6000.
AMD сравнила игровую производительность Ryzen 7 9850X3D с DDR5-4800 и DDR5-6000
Китя.
13:09
Местный сатанист?
Обзор и тестирование видеокарты Acer Intel Arc B580 Nitro OC
Lenny 5.0
13:06
Местный юрдивый?
Обзор и тестирование видеокарты Acer Intel Arc B580 Nitro OC
nonses84
12:45
Так они решающие для любых систем, не только для АМД.
AMD сравнила игровую производительность Ryzen 7 9850X3D с DDR5-4800 и DDR5-6000
nonses84
12:42
Маркетинг, такой маркетинг. То что их магазины закупили и она на складах пылиться, не значит, что рекордные продажи. Люди это говно не будут брать, а рекламную ссанину автор может себе в уши залить.
Nintendo Switch 2 вышла в лидеры по темпам продаж игровых консолей в США
lion77815
12:38
Да полно её было ... Но да, не продавал<ось>. Свои 2*4 др3 содим в том году так и не ушли за 800₽. Пока лохито не слетело, с последующим "фейсконтролем" - за что и было послано вна... Теперь дома неск...
Собираем антикризисный игровой ПК в 2026 году, грамотно экономя на ОЗУ и SSD
Китя.
12:35
Mне не надо это даром. Как сижу на 5080 и даже не даунвольтю прикинь. Только тесты и факты. Еще скажи ARC B 580 мощнее RTX 5080. Скажи же ARC B 580 мощнее же :-))
Обзор и тестирование видеокарты Acer Intel Arc B580 Nitro OC
lion77815
12:32
зевончики да
Собираем антикризисный игровой ПК в 2026 году, грамотно экономя на ОЗУ и SSD
lion77815
12:28
Собираем антикризисный игровой ПК в 2026 году, грамотно экономя на ОЗУ и SSD
Евгений Ерохин
12:13
У меня обе эти карты стоят в компах. А ты их хотя бы в живую потестируй сначала, а не бредовые зеленые столбики из интернета тырить. Тогда можно будет предметно поговорить. :-)
Обзор и тестирование видеокарты Acer Intel Arc B580 Nitro OC
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter