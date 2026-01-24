Apple перешла на свою M-серию, да и AMD увеличила долю до 20%.

Последние данные по глобальным продажам свидетельствуют о том, что AMD продолжает забирать у Intel долю на рынке процессоров. Тут можно вспомнить и неудачи «синих» с процессорами 13 и 14 линеек, и переход в 2019 году компании Apple на собственные чипы семейства M.

Совокупность разных факторов, включая нерасторопность Intel в вопросе внедрения новых техпроцессов, привела к тому, что, например, рыночная доля Apple на рынке процессоров для ноутбуков достигла примерно 20%. Кстати, AMD сейчас занимает на рынке мобильных процессоров примерно такую же долю — 20%. Данную информацию обнародовало исследовательское агентство Citrini Research со ссылкой на данные от Mercury Research и Bernstein Research.

В совокупности получается так, что AMD и Apple своими общими усилиями смогли уменьшить долю Intel на рынке мобильных процессоров с доминирующих 90% до 60%. Напомним, до 2018 года Intel реализовывала примерно 90% настольных процессоров и более 80% процессоров для ноутбуков. «Синие» занимают примерно по 60% доли рынка в обоих сегментах, но AMD продолжает сокращать отставание от своего главного конкурента, начав этот важный для себя путь в 2017 году с релизом Zen первого поколения.

В 2022 году Intel стала быстрее терять своё доминирующее положение на рынке процессоров, когда AMD запустила успешную линейку Zen четвёртого поколения для конкуренции с тогдашними флагманскими Intel Alder Lake и Raptor Lake. После скандала c нестабильностью 13-го и 14-го поколений потребительское отношение к процессорам Intel стало быстро меняться. К тому же, даже на начало 2026 года у компании до сих пор нет ответа на успешную технологию 3D V-Cache от AMD.